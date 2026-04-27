Maariv: “İran’ın Adımları Netanyahu Kabinesi İçinde İşleyişi Zorluyor”

27 Nisan 2026 - 16:08
News ID: 1807054
İsrail basınından Maariv, Netanyahu hükümetinin karar alma süreçlerinde ciddi yavaşlama yaşandığını belirterek, İran’ın son dönemdeki hamlelerinin İsrail’in operasyonel ve diplomatik hareket alanını belirgin şekilde etkilediğini bildirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesi, Netanyahu Kabinesi’nin son haftalarda artan dış gelişmeler nedeniyle iç koordinasyonda zorluk yaşadığını aktardı. Gazete, özellikle İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin İsrail’in güvenlik değerlendirmelerini ve askeri planlamalarını doğrudan etkilediğini yazdı.

Haberde, kabine içindeki bazı birimlerin hızlı karar almakta zorlandığı, bunun da güvenlik toplantılarında gecikmelere yol açtığı ifade edildi. İran kaynaklı tehdit algısının artmasının, hükümetin bölgesel stratejisinde daha temkinli bir yaklaşımı zorunlu kıldığı kaydedildi.

Maariv, İsrail hükümeti içinde süren bu yavaşlamanın, ülkenin dış politika ve savunma planlarında kısa vadeli baskılar oluşturduğunu bildirerek değerlendirmesini tamamladı.

