Slovakya, İsrail’den Barak MX Hava Savunma Sistemini Teslim Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Savunma kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Slovakya, İsrail ile yaptığı anlaşma kapsamında Barak MX hava savunma sisteminin teslimatını tamamladı. Teslimatın, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemli bir ayağını oluşturduğu ifade edildi.

Anlaşmanın toplam maliyetinin 560 milyon euro olduğu belirtilirken, sistemin Slovakya’nın hava savunma kapasitesini güçlendirmesi ve ülkenin NATO uyumlu savunma altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

Barak MX sisteminin, farklı menzil seçenekleri ve modern tehditlere karşı geliştirilmiş radar teknolojileriyle dikkat çektiği kaydedildi. Slovakya Savunma Bakanlığı, sistemin tam operasyonel hale getirilmesi için eğitim ve entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.