Direniş Ekseni "Büyük İsrail" projesine karşı nasıl direnç gösterdi?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki soykırım savaşından Lübnan’a ve Haziran 2025’te İran’a yönelik doğrudan saldırılara uzanan geniş çaplı askeri macerası, aslında Tel Aviv yönetiminin “mutlak üstünlük” ve “bölgesel hegemonya” vehimlerini paramparça etti. El-Menar’da yayımlanan kapsamlı bir analiz, İsrail’in gücünün aslında “şartlı” ve “kırılgan” olduğunu, Arap dünyasındaki çöküş ve ABD’nin sınırsız desteğiyle büyütülen bu gücün, yapısal sınırlılıklar, bölgesel caydırıcı unsurlar ve artan uluslararası izolasyon karşısında çözüldüğünü ortaya koyuyor.

1. Büyütülen Gücün Dayanakları: Arap Çöküşü ve ABD Desteği

Analize göre, İsrail’in “bölgesel dev” olarak algılanmasının temelinde iki ana faktör yatmaktadır. Birincisi, Arap dünyasındaki derin çöküş ve parçalanmadır. Onlarca yıldır süren sömürgeci müdahalelerin ürünü olan bu dağılma, Arap ülkelerinin iç istikrarını ve ortak bir Arap projesi inşa etme kapasitesini felce uğratmıştır. İkincisi ve belki de daha önemlisi, ABD’nin İsrail’e sağladığı “sınırsız” siyasi ve askeri destektir. On milyarlarca dolarlık askeri yardım, “niteliksel üstünlük” garantileri ve en son teknoloji silah sistemleri, İsrail ordusunu bölgenin en donanımlı gücü haline getirmiştir. Ancak bu destek, bir “müdahaleci yardım” niteliğindedir: ABD, İsrail’i kendi jeopolitik çıkarları için bir “uçak gemisi” olarak kullanmakta, karşılığında bölgedeki nüfuzunu pekiştirmektedir.

2. Yapısal Sınırlılıklar: “Büyük İsrail” Hayali ve Dışa Bağımlılık

Analiz, işte tam bu noktada “İsrail’in şartlı gücünün” kırılganlığını gözler önüne seriyor. Zira bu güç, “Büyük İsrail” gibi yayılmacı ideolojik hayallerin gerçeğe dönüşmesine asla yetmemiştir. Akademik çalışmalar, Siyonist projenin başından beri demografik, siyasi ve coğrafi gerçekliklerle çarpıştığını göstermektedir. Bugün “Büyük İsrail” söyleminin açığa çıkması, aslında bu hayalin ne kadar imkânsız olduğunun da itirafıdır. Çünkü bölgedeki çok sayıda güç merkezi, birbirinden farklı çıkarlar ve en önemlisi “direnç ekseni” (İran, Hizbullah, Yemen, Irak’taki gruplar), İsrail’in kapsamlı bir hegemonya kurmasını fiilen engellemektedir.

Üstelik İsrail’in ABD’ye olan yapısal bağımlılığı, onu stratejik anlamda özerk olmaktan çıkarmaktadır. Analist Fernez Atıyye’nin vurguladığı gibi, İsrail’in hareket alanı, Washington’ın onay verdiği ve sınırlarını çizdiği kadardır. Kuzey cephesinde Hizbullah karşısında yaşanan çıkmaz – boşaltılmış yerleşimler, güvensizlik ve siyasi-askeri çelişkiler – bu bağımlılığın en somut göstergesidir.

3. Bölgesel Caydırıcılık: İran’ın Direnci ve Hizbullah’ın Dirilişi

Analizin en can alıcı bölümü, bölgedeki “dengeleyici güçlerin” İsrail’in önündeki set olma işlevine odaklanıyor. İran, yıllardır süren ablukaya ve “maksimum baskı” kampanyalarına rağmen, içerde toplumsal ve siyasi birliğini korumuş, dışarda ise Rusya ve Çin gibi güçlerle stratejik işbirliği geliştirerek kuşatmayı yarmıştır. Hürmüz Boğazı’ndaki caydırıcılığı ve bölgesel ağları, İran’ı sadece bir askeri değil, jeopolitik bir zorunluluk haline getirmiştir. Hizbullah ise Kasım 2024’teki kırılgan ateşkesten sonra uyguladığı 15 aylık “sabır stratejisinin” ardından, 2 Mart 2026’da yeniden sahaya dönerek örgütsel ve askeri kapasitesini büyük ölçüde geri kazanmıştır. Örgütün yeni genel sekreteri Şeyh Naim Kasım’ın ifadesiyle, “cihatçı bir iyileşme” yaşanmıştır. Cephelerin birliği (Lübnan, Irak, İran, Yemen), İsrail’in bir cephede kazandığı avantajı diğerinde kaybetmesine neden olmakta, Tel Aviv’i çok cepheli ve yıpratıcı bir denklemde sıkıştırmaktadır.

4. Uluslararası İzolasyon ve Medya Savaşı

Batı’nın geleneksel olarak İsrail’e verdiği desteğin artık sorgulandığı bir sürece girilmiştir. Guardian gibi Batılı gazetelerin analizlerine atıfla, Avrupa’da İsrail’e yönelik eleştiriler yükselmekte, ülkeler arasında görüş ayrılıkları derinleşmektedir. Ancak asıl kırılma, dijital medyanın yarattığı etkidir. Uzman Dr. Eyad Ubeyd’in belirttiği gibi, İsrail’in onlarca yıldır özenle inşa ettiği “masum ve meşru müdafaa” imajı, Gazze ve Lübnan’dan yayılan yıkım ve katliam görüntüleriyle tamamen çökmüştür. Kamuoyu, resmî Batı anlatısının çok önüne geçmiş, kitlesel protestolarla İsrail’in soyutlanmasını hızlandırmıştır. Bu süreçte İran’ın 2025’teki misilleme saldırıları ve İsrail’in nükleer silahlarının uluslararası tartışmaya açılması da Tel Aviv’in diplomatik alandaki manevra kabiliyetini daha da daraltmıştır.

5. Sonuç: Dışa Bağımlı, Geçici ve Kırılgan Bir Üstünlük

El-Menar analizinin vardığı sonuç oldukça nettir: İsrail’in bölgede sergilediği askeri üstünlük, dışarıdan desteklenen, Arap dünyasının geçici anomalilerine dayanan ve ne yapısal ne de stratejik olarak sürdürülebilir olmayan “şartlı bir güçtür.” Bu güç, ne “Büyük İsrail” hayalini gerçekleştirebilmiş, ne Lübnan’da Hizbullah’ı tasfiye edebilmiş, ne İran’ı yıldırabilmiş, ne de uluslararası kamuoyunda itibarını kurtarabilmiştir. Üstelik İsrail toplumunun kendi içinde derinleşen güvensizlik, siyasi ve askeri elitler arasındaki çelişkiler ve kuzeyde insanların evlerine dönememesinin yarattığı varoluşsal kaygı, bu kırılganlığı daha da görünür kılmıştır. Bugün Ortadoğu’da yaşanan, İsrail’in “mutlak zafer” değil, tam tersine bir “çıkmaz” ve “yıpranma” sürecidir