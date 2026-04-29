Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ordusu sözcüsü Tuğgeneral Amir Ekraminiya, son savaşta düşmanın defalarca kara harekâtı tehdidinde bulunmasına rağmen, İran’ın kara sınırlarından saldırıya geçme cesareti gösteremediğini açıkladı. Ekraminiya ayrıca, İran Hava Kuvvetleri’ne ait F-5 savaş uçaklarının, Irak, Kuveyt ve Katar’daki Amerikan üslerini başarıyla vurduğunu ve bu operasyonun Amerikan basını tarafından da “eşsiz bir başarı” olarak nitelendirildiğini belirtti.

Tuğgeneral Ekraminiya, yaptığı açıklamada, ordunun savaş öncesinde tam teçhizatlı bir hazırlık yaptığını ve düşmanın olası saldırı senaryolarını başından itibaren boşa çıkardığını vurguladı. Sözcü, “Düşman savaşın son günlerine kadar kara harekâtı tehditlerini yineledi, ancak asla sınırlarımıza saldırmaya cesaret edemedi. Bu, kara kuvvetlerimizin ve Devrim Muhafızları’nın yüksek hazırlık seviyesinin doğrudan sonucudur” dedi. Bu durum, ABD’nin bölgedeki askeri üstünlük iddiasının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha göstermektedir. Zira Washington, savaş boyunca İsrail’e verdiği sınırsız desteğe rağmen, İran topraklarına yönelik doğrudan bir operasyon başlatmanın maliyetini hesaplayarak geri adım atmak zorunda kalmıştır. Emperyalist güçlerin, Afganistan ve Irak’ta yaşadığı “bataklık” sendromu, Tahran söz konusu olduğunda çok daha büyük bir felakete dönüşebileceği için, Amerikalı generallerin maceradan kaçındığı bilinmektedir.

Ekraminiya, İran Hava Kuvvetleri’nin savaşın başlangıcında Irak’ın Erbil kentindeki anti-devrimci grupların üslerini, ayrıca Kuveyt ve Katar’daki hedefleri vurduğunu hatırlattı. En dikkat çekici açıklama ise, bir Amerikan medya kuruluşunun yakın zamanda yayımladığı bir rapora atıfla geldi: “Raporda, hava kuvvetlerimizin F-5 savaş uçaklarının, Amerikalıların tasarladığı tüm hava savunma katmanlarını başarıyla aşarak bir Amerikan üssünü hedef aldığı belirtiliyor. Bu operasyon, nadir hatta eşsiz bir başarı olarak nitelendiriliyor.” Bu itiraf, ABD yapımı en gelişmiş savunma sistemlerinin bile kararlı bir savunmaya karşı ne kadar zafiyet gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Tarihsel olarak, Vietnam Savaşı’nda da Amerikan teknolojisinin vaat ettiği üstünlüğün, gerilla taktikleri ve kararlı direniş karşısında nasıl iflas ettiğini görmüştük. Şimdi aynı senaryo, çok daha gelişmiş bir silah teknolojisine sahip İran karşısında tekrarlanmaktadır.

Sözcü, kara kuvvetlerinin de “Fecr” ve “Feth” balistik füzeleriyle düşman üslerini vurarak kritik roller oynadığını aktardı. Bu füzelerin menzili ve isabetliliği, İran’ın caydırıcılığının temel unsurlarından biridir. ABD ve İsrail’in son aylarda İran’a yönelik savaş planlarında en çok endişe duydukları konu, işte bu balistik füze envanteridir. Trump yönetimi, İsrail’in baskısıyla savaşı tırmandırma yoluna gitse de, Pentagon’un kendi analizleri İran’ın binlerce hedefi vurabilecek kapasitede olduğunu ve bölgedeki tüm Amerikan üslerinin tehdit altında bulunduğunu göstermektedir. Bu gerçek, Washington’daki savaş yanlılarının ağzını kapatmaya yetmekte, Trump’ın daha önceki “sınırsız güç” söylemleri ise bilimsel verilerle çeliştiği için boş bir propaganda olarak kalmaktadır.

ABD’li yetkililer, İran’ın hava savunmasını geçme başarısını görmezden gelmeye veya küçümsemeye çalışsalar da, Amerikan basınında yer alan haberler gerçeği yansıtmaktadır. The New York Times ve The Atlantic gibi gazetelerde, İran’ın füze programı ve hava kuvvetleri modernizasyonunun Washington için “varoluşsal bir tehdit” haline geldiği sıklıkla yazılmaktadır. Öte yandan, İran ordusunun sözcüsünün açıklamaları, askeri hazırlığın yanı sıra Diplomasi savunma sanayisindeki yerlileşme hamlelerinin de altını çizmektedir. Yıllarca süren yaptırımlara rağmen İran’ın savunma alanında geldiği nokta, emperyalist kuşatmanın aslında nasıl bir “ters tepe” etkisi yarattığını göstermektedir.