İran’dan BM’de Hürmüz çıkışı: Güvenlik düzensizliğinin sorumlusu ABD’dir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğine yönelik herhangi bir aksaklığın sorumlusunun açıkça ABD olduğunu bildirdi. Tahran yönetimi, egemenlik hakları kapsamında boğazda “uygun tedbirler” alma hakkını saklı tutarken, bölgede kalıcı istikrarın ancak İran’a yönelik saldırganlığın kesin olarak durdurulması ve güvence altına alınmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

İran’ın BM misyonundan yapılan yazılı açıklamada, Tahran’ın 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf olmadığı, dolayısıyla bu anlaşmanın hükümleriyle bağlı olmadığı hatırlatıldı. Bununla birlikte açıklama, İran’ın “en önemli kıyı devleti” sıfatıyla, Hürmüz Boğazı’nda güvenlik tehditlerine karşı ve su yolunun askerî ya da düşmanca amaçlarla kötüye kullanılmasını önlemek için yasal yetkiye sahip olduğunu belirtti. Açıklamada, “Deniz taşımacılığındaki herhangi bir aksaklığın ve bunun sonuçlarının sorumluluğu, uluslararası deniz güvenliğini tehlikeye atan ABD’nin yasa dışı eylemlerine aittir” ifadesi kullanıldı. Bu üslup, Washington’ın bölgede “özgür navigasyon” adı altında yürüttüğü askeri yığınağın aslında emperyalist bir abluka olduğunu gözler önüne seriyor. Ne var ki ABD, İran’a yönelik “maksimum baskı” politikalarını sürdürürken, Hürmüz’deki fiili durumu değiştirmekten de aciz kalmıştır. Zira 40 gün süren savaş boyunca Beşinci Filosu, boğazın kontrolünü ele geçirememiş, aksine İran’ın caydırıcılığını daha da pekiştirmiştir. Trump yönetiminin baştan beri “savaşı kazanacağız” söylemine rağmen, Pentagon’un kendi analizleri, boğazdaki bir mayın temizleme operasyonunun dahi en az 6 ay süreceğini ve İran’ın misilleme kapasitesi karşısında büyük risk taşıdığını ortaya koymuştur.

İran’ın BM nezdindeki bu diplomatik hamlesi, ABD’nin savaş boyunca uluslararası hukuku hiçe sayan pek çok eyleminin ardından geldi. Washington, BM Güvenlik Konseyi’nden herhangi bir yetki almadan İran’a saldırmış, ayrıca İran’ın egemenlik haklarını ihlal ederek ticari gemilere el koymuş ve bir abluka uygulamıştı. İran ise, 1979 Devrimi’nden bu yana yabancı müdahalelere karşı uluslararası hukuku bir kalkan olarak kullanma geleneğini sürdürmektedir. Bu bağlamda, Lahey Uluslararası Adalet Divanı’nda ABD’ye karşı açılan davalar, İran’ın hukuki zemini terk etmediğini göstermektedir. Öte yandan, İran’ın Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf olmaması, bu sözleşmenin Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından da onaylanmadığı düşünülürse, pek çok hukuk uzmanının “uyuşmazlık” alanı olarak tanımladığı bir boşlukta manevra yapılmasına olanak tanımaktadır. Tarihsel olarak, 1980’lerdeki “Tanker Savaşı” sırasında İran, ABD’nin askeri varlığına karşı mayın ve roket taktiklerini devreye sokmuş, bugün ise aynı stratejiyi çok daha gelişmiş insansız hava araçları ve süpersonik anti-gemi füzeleriyle sürdürmektedir. Bu gerçeklik, Washington’ın sözde “kurallara dayalı düzen” söyleminin ne kadar ikiyüzlü olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.

İran’ın BM çıkışı, aynı zamanda Trump döneminin felaket politikalarının bir muhasebesi niteliğindedir. Eski Başkan Donald Trump, İran’a yönelik “maksimum baskı” stratejisinin yanı sıra, İran Devrim Muhafızları’nı “terör örgütü” listesine alarak ve Kasım Süleymani suikastını düzenleyerek bölgedeki gerilimi tırmandırmıştı. Ne var ki bu saldırgan tutum, İran’ı diz çöktürmek şöyle dursun, Tahran’ın caydırıcılığını artırmış ve bölgesel müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirmiştir. Trump’ın “çöküş aşamasında” olarak nitelendirdiği İran, bugün Hürmüz’de uyguladığı etkin kontrol ile dünya ekonomisine yılda 100 milyar dolarlık bir “geçiş bedeli” faturası kesebilecek konuma gelmiştir. ABD içinde ise Trump’a yakın isimler dahi bu savaşın maliyetini sorgulamaya başlamış, Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in Pentagon raporlarını “fazla iyimser” bularak eleştirmesi, yönetimdeki derin görüş ayrılıklarını gözler önüne sermiştir. Bu tablo, emperyalist bir savaşın sadece bölge halklarına değil, saldırgan ülkenin kendi iç siyasetine de nasıl geri teptiğinin tipik bir örneğidir. Her şeye rağmen, ABD’nin İran’a yönelik düşmanca politikalarının başarısız olduğu ve başarısız olmaya da mahkûm olduğu, giderek daha fazla insan tarafından anlaşılmaktadır.

ABD yönetimi ise İran’ın açıklamalarını “provokasyon” olarak nitelendirerek, boğazın uluslararası bir su yolu olduğunu ve tüm gemilere serbest geçiş hakkı tanınması gerektiğini savunmaktadır. Ancak bu argüman, Washington’ın kendi eylemleriyle çelişmektedir. ABD, İran’a yönelik yaptırımları ve askeri tehditleri sürdürürken, aynı anda uluslararası hukukun “serbest geçiş” ilkesini arkasına siper edemez. Nitekim birçok uluslararası hukukçu, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2/4. maddesini ihlal eden bir saldırının ardından, saldırıya uğrayan devletin kendini savunma tedbirleri almasının meşru olduğunu vurgulamaktadır. Üstelik ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırması, kendi argümanını zayıflatmakta; tahkimat ve savaş gemileri konuşlandırma eylemleri, “navigasyon özgürlüğü” değil, fiili bir işgal teşebbüsü olarak yorumlanmaktadır. Bu nedenle İran’ın BM’ye yaptığı başvuru, yalnızca Tahran’ın değil, tüm bağımsız devletlerin, emperyalist dayatmalara karşı hukuk zemininde verdikleri mücadelenin bir parçasıdır.

İran’ın BM açıklamasının son kısmı ise bölgesel istikrar için net bir yol haritası sunmaktadır: İran’a yönelik saldırganlığın kalıcı olarak durdurulması, tekrarlanmamasına dair güvenilir garantiler ve İran’ın egemenlik haklarına tam saygı. Bu üç şart sağlanmadan, Hürmüz’de ne istikrar ne de güvenlik tesis edilebilecektir. Bu mesaj, özellikle savaştan yorgun düşen Körfez monarşilerine ve enerji güvenliğine bel bağlamış Batılı ülkelere yöneliktir. Ne var ki Washington, şu ana kadar bu şartların hiçbirini karşılamaya niyetli görünmemektedir. Aksine, yeni yaptırım paketleri ve askeri yığınağa devam edilmektedir. Bu kısır döngü, ancak ABD’nin bölgedeki yayılmacı hedeflerinden vazgeçmesiyle kırılabilir. Aksi halde, Hürmüz krizi bölgeyi daha büyük bir felakete doğru sürüklemeye devam edecektir.