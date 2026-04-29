Yemen'in ablukası Eilat limanını felç etti: Ensarullah'tan İsrail'e ağır darbe

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail’in güneyindeki stratejik liman kenti Eilat, Yemen silahlı kuvvetlerinin Babü'l-Mendeb Boğazı’nda uyguladığı abluka nedeniyle kan kaybetmeye devam ediyor. İbrani yayın kuruluşu Kalkalist’in itirafına göre, İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın sona ermesine ve Gazze’de ateşkes imzalanmasına rağmen, gemi şirketleri Kızıldeniz’den geçmeyi reddediyor. Eilat limanı aylık 5 milyon şekel zararla boğuşurken, liman sahipleri iflasına karşı kepenk indirme kararı aldı.

Alternatif yol faciası: Ürdün üzerinden dolambaçlı taşımacılık

Kalkalist’in haberine göre, Eilat’a gemiyle doğrudan ulaşım imkânsız hale gelince, ithalatçılar Ürdün’ün Akabe Limanı’nı kullanmak zorunda kalıyor. Ürünler Akabe’ye getirildikten sonra özel araç gemileriyle Eilat’a aktarılıyor. Bu dolambaçlı yol, taşımacılık maliyetlerini fırlattı. Gazete, “Bu geçici bir çözüm. Uzun vadede sürdürülebilir değil” yorumunda bulundu.

Rakamlar konuşuyor: Yılda 212 milyon kârdan aylık 5 milyon zarara

Kalkalist’in verdiği rakamlara göre, abluka öncesinde Eilat Limanı yıllık 212 milyon şekel (yaklaşık 57 milyon dolar) kâr ediyordu. Bugün ise liman her ay 5 milyon şekel (yaklaşık 1.35 milyon dolar) zarar ediyor. Gazete, “2026 yılının başından bu yana Eilat üzerinden işgal topraklarına giren araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre çok daha düşük” ifadelerini kullandı.

Limanın biriken borçları ve ödenmeyen vergi yükümlülükleri o kadar büyük ki, Eilat Belediyesi limanın hesaplarına haciz koydu. Liman sahipleri, kepenkleri tamamen kapatma niyetlerini resmen duyurdu.

Yemen’in ‘uzun vadeli’ denklemi: Ateşkes var, ablukanın etkisi yok

Uzmanlara göre Yemen silahlı kuvvetleri, İsrail’e karşı uyguladığı deniz ablukasında yeni bir aşamaya geçti. Kalkalist, “Ateşkes anlaşmalarına rağmen, gemi şirketlerinin çoğu Eilat’a girmekten hâlâ korkuyor. Bu, Yemen’in düşmana dayattığı denklemin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” diye yazdı.

Analistlere göre bu durum, Yemen’in İran direniş ekseni içindeki stratejik rolünün bir yansımasıdır. İsrail’in ABD’nin koşulsuz desteğiyle İran’a saldırması, bölgedeki tüm direniş cephelerini harekete geçirdi. Yemen, Babü'l-Mendeb’i adeta bir kıskaç haline getirerek İsrail ekonomisini uzun vadeli kanamaya mahkûm etti.

Ürdün’ün ‘açık’ işbirliği: İsrail’e kurtarma halatı mı?

Kalkalist’in raporunda dikkat çeken bir diğer nokta ise Ürdün’ün Akabe Limanı üzerinden sağladığı “açık işbirliği”. Gazete, ithalatçıların Akabe’yi kullanmasını “Ürdün’ün İsrail’e yardım eli uzatması” olarak yorumlarken, bu durum Arap kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor. Gözlemciler, Ürdün yönetiminin ABD baskısıyla İsrail’in yanında yer aldığını, ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığını belirtiyor.

Trump’ın İsrail’e verdiği desteğe rağmen ekonomik çöküş sürüyor

Başkan Trump, savaş boyunca İsrail’e koşulsuz askeri ve siyasi destek sağladı. “İran’ı dize getireceğiz” çağrıları ve Tel Aviv’e yönelik silah sevkiyatları, Beyaz Saray’ın Ortadoğu politikasının merkezindeydi. Ancak Eilat’ın bilançosu, bu desteğin İsrail ekonomisini iflastan kurtaramadığını gösteriyor.

ABD içinde yükselen muhalefet de bunu işaret ediyor. Demokratlar, “Trump’ın İsrail’e verdiği sınırsız desteğin bölgesel savaşı tırmandırmaktan başka işe yaramadığını” savunurken, New York ve California’daki barış örgütleri “Filistin ve Yemen’de akan kanın durması” için Beyaz Saray önünde protestolar düzenliyor.

Tarihsel bağlam: Babü'l-Mendeb’in kapanması ilk kez olmuyor

Babü'l-Mendeb Boğazı’nın stratejik önemi tarih boyunca defalarca kanıtlandı. 1973 Arap-İsrail savaşında Mısır’ın boğazı kapatması, İsrail ekonomisini ciddi şekilde sarsmıştı. Bugün Yemen’in uyguladığı abluka, benzer bir etkiyi çok daha uzun soluklu yaratıyor. Oysa Washington, o dönemde olduğu gibi şimdi de İsrail’in yanında durmayı tercih ediyor, ancak bu kez işgal rejiminin limanlarını açmaya yetmiyor.