Siyonist İsrail'in ateşkes ihllalerine Hizbullah'tan anında misilleme

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda Savunma Bakanlığı’na bağlı bir müteahhitlik şirketinde çalışan bir işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırı, İsrail’in Kasım 2024’te varılan ateşkesi defalarca ihlal etmesinin ardından Hizbullah’ın “susma stratejisini” terk etmesiyle geldi.

Ölümcül saldırı: “Bağger” iş makinesi vuruldu

İsrail ordusu sözcüsünün açıklamasına göre, Hizbullah’ın bombalı bir İHA’sı, Lübnan’ın güneyindeki Ayterun beldesinde İsrail ordusunun mevzilerine yönelik saldırı düzenledi. İHA doğrudan, binaları ve altyapıyı yıkmak için kullanılan “Bağger” tipi bir iş makinesine isabet etti. Araçta bulunan işçi olay yerinde öldü. İsrail ordusu, ölen kişinin bir müteahhitlik şirketi çalışanı olduğunu ve ailesine haber verildiğini duyurdu.

İsrail’in ateşkese ayak basmaması: Yıkım, topçu ateşi ve sivil hedefler

Uluslararası camiada ateşkes anlaşması olarak bilinen Kasım 2024 düzenlemesine rağmen İsrail, Lübnan’ın güneyinde saldırılarına devam ediyor. El-Hiyam, Bint Cübeyl, Ayterun, Reşef ve Şema gibi birçok beldede patlamalar düzenlenirken, topçu ateşiyle de bazı köyler hedef alınıyor. Gözlemcilere göre bu saldırılar, İsrail’in daha önceki tüm anlaşmalarda olduğu gibi ateşkesi “kâğıt üstünde” bıraktığını ve sivilleri hedef almaktan çekinmediğini gösteriyor.

Hizbullah’tan yeni strateji: Anında misilleme

Hizbullah, daha önce ateşkes ihlallerine karşı sessiz kalırken, şimdi bu stratejiyi tamamen terk etti. Uzmanlara göre Hizbullah, “her ihlale anında ve doğrudan yanıt verme” kararı aldı. Zira daha önceki 15 aylık dönemde (Kasım 2024 ateşkesinden önceki süreç) sessiz kalındığında, Lübnan hükümetinin diplomasi yoluyla işgali engelleyebileceği varsayılmıştı. Ancak Washington’ın baskısı altında tamamen ABD ve İsrail çıkarlarına teslim olan Lübnan hükümeti, işgalciyi caydırmada başarısız oldu.

Diplomasinin çaresizliği: ABD’nin göz yumması ve İsrail’in saldırganlığı

Lübnan’daki gözlemciler, ABD ve İsrail emperyalizminin bölgedeki oyununu açıkça ortaya koyuyor: Beyaz Saray, ateşkesin garantörü olmasına rağmen İsrail’in ihlallerine ses çıkarmıyor. Başkan Trump’ın Tel Aviv yönetimine verdiği koşulsuz destek, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak Lübnan topraklarını bombalamaya devam etmesini teşvik ediyor. Oysa ABD içinde giderek büyüyen bir muhalefet, bu politikaları “savaş suçlarına ortak olmak” olarak niteliyor.

Tarihsel bağlam: İsrail’in ateşkes anlaşmalarına sadakatsizliği

İsrail’in daha önce de 1949, 1967, 1973 ve 2006’da imzaladığı ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiği biliniyor. Her seferinde ABD’nin diplomatik koruması sayesinde yaptırımdan kurtulan İsrail, Lübnan’ın güneyinde “güvenlik kuşağı” oluşturmak için toprak yıkımı, mayın döşeme ve yolları kullanılamaz hale getirme taktiklerini sürdürüyor.

Hizbullah’ın caydırıcılık denklemi: Askeri güç olmadan diplomasi işlemez

Analistlere göre Hizbullah’ın bugün aldığı “anında müdahale” kararı, caydırıcılığın ancak askeri güçle sağlanabileceğini kanıtlıyor. Siyasi gözlemciler, “Diplomasinin tek başına işe yaramadığını, Lübnan hükümetinin ABD’nin baskısıyla İsrail karşısında eli kolu bağlı kaldığını, Hizbullah’ın bu saldırısıyla caydırıcılık denklemini yeniden kurduğunu” belirtiyor.

Trump’ın savaş yanlısı tutumuna ABD’den tepkiler

Trump’ın İsrail’e verdiği destek ve Lübnan’daki ateşkes ihlallerine sessiz kalması, ABD içinde de tepki çekiyor. Demokratlar, “Trump’ın Ortadoğu politikası bölgeyi ateşe atıyor” derken, barış yanlısı gruplar Beyaz Saray önünde “Lübnan’a dokunma” sloganlarıyla protesto gösterileri düzenliyor.