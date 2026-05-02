İslam Devrimi Lideri Mucteba Hamanei'den 1 Mayıs mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Mucteba Hamanei, Evrensel 1 Mayıs İşçi Bayramı ve İran'da Öğretmen Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ayetullah Hamanei mesajında, her ülkenin kalkınmasının bilgi ve çalışma olmak üzere iki temel unsura bağlı olduğunu belirtti.

İmam Hamanei, öğretmenlerin gelecek neslin kimliğinin şekillenmesinde, bilgi ve beceri kazandırılmasında kritik rol oynadığını vurguladı. Öğrencilerin ileride öğretmenlerinin ahlak, davranış ve sözlerini ayna gibi yansıtacaklarını ifade etti.

Çalışma hayatının ülke geneline yayılmış geniş bir alan olduğunu kaydeden Ayetullah Hamanei, işçilerin çalışkanlığı ve sorumluluk bilincinin ülkenin kalkınmasını garanti altına alan temel unsurlar olduğunu söyledi. Bir işçinin, özveri ve güzel ahlakı sayesinde öyle bir makama erişebileceğini ki, tıpkı öğretmenin eli gibi onun elinin de minnetle öpülmeye layık olduğunu dile getirdi.

İran’ın 47 yılı aşkın mücadelenin ardından askeri alanda dünyaya gücünü ispat ettiğini hatırlatan Ayetullah Hamanei, şimdi ekonomik ve kültürel cihat aşamasında düşmanların umutsuzluğa düşürülmesi gerektiğini söyledi. Öğretmenleri kültürel mücadelenin en etkili halkası, işçileri ise ekonomik mücadelenin en etkili unsurları olarak nitelendiren Hamanei, bu iki kesimin kültür ve ekonominin adeta belkemiği olduğunu iddia etti.

Devrim Lideri Hamanei, salt yıllık sözlü övgülerin yeterli olmadığını, milletin tıpkı askerlere destek verdiği gibi öğretmen ve işçilere de güçlü bir destek göstermesi gerektiğini ifade etti. Öğrenci ailelerinin okul ve üniversite yönetimlerine katılımının artırılması, yerli malı tüketimine öncelik verilmesi ve işverenlerin işten çıkarmalardan kaçınarak her işçiyi bir değer olarak görmesi çağrısında bulundu. Hükümetin de bu hayırlı yaklaşımı desteklemesi gerektiğini ekledi.

Mesajının sonunda Ayetullah Hamanei, İran’ın İslami-İran kimliğinin öğretmenler tarafından gençlere aktarılması ve yerli üretimin desteklenmesiyle kalkınma zirvelerine ulaşacağını, bunun da hayır dualar ve İmam Mehdi’nin (a.f) vesilesiyle Allah’ın izniyle gerçekleşeceğini belirtti.