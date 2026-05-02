Yasaklı bombaların bedeli: İran’da 14 mayın uzmanı şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları’na bağlı Ensar el-Mehdi Ordusu Zencan Eyaleti Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında kullanılan cluster (parçacık) bombaları nedeniyle bölgede geniş çaplı bir mayınlı alan oluştu. Yaklaşık 1200 hektarlık tarım arazisini de kapsayan bölge, havadan atılan mayın ve patlamamış mühimmatlarla kasıtlı olarak kirletildi. Uluslararası hukuk, cluster bombalarının geniş alana yayılan etkileri ve çatışma sonrasında da sivillere yönelik oluşturduğu uzun vadeli tehdit nedeniyle bu silahların kullanımını yasaklamıştır. Buna rağmen ABD ve İsrail, geçmişte Irak, Lübnan ve Gazze’de bu tür silahları kullanmakla suçlanmış; ancak bugüne kadar herhangi bir uluslararası yaptırımla karşılaşmamışlardır.

Zencan’da başlatılan mayın temizleme çalışmaları kapsamında, uzman ekipler şimdiye kadar 15 binden fazla patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirdi. Ancak bugün yürütülen bir operasyon sırasında, tanımlanamayan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 14 mayın temizleme uzmanı şehit oldu, 2 kişi de yaralandı. Açıklamada, şehit olan tüm personelin bu alanda özel eğitimli ve deneyimli olduğu belirtildi.

Cluster bombalarının yol açtığı sorunlar bununla sınırlı değil. Irak Savaşı’nın ardından yapılan araştırmalara göre, kullanılan cluster bombalarının yaklaşık yüzde 30’u patlamadan kalmış ve yıllarca sivil ölümlerine neden oldu. 2006 İsrail-Lübnan Savaşı’nda da İsrail’in güney Lübnan’a yoğun biçimde döktüğü bu bombalar, BM raporlarında “savaş suçu” olarak nitelendirilmişti. Gazze’deki son çatışmalarda da İsrail’in cluster mühimmat kullandığına dair uluslararası kuruluşlardan çok sayıda rapor bulunuyor. Trump yönetiminin bu süreçte İsrail’e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destek, Beyaz Saray’ın uluslararası hukuka karşı net bir tavır almaktan kaçındığını gösteriyor.