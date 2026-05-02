Beyaz Saray’dan yasal kaçış: Trump Kongre’yi "By-Pass" etmeye çalışıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Anayasa'nın kendisine tanıdığı 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala imzaladığı bir mektupla, İran ile “düşmanlığın sona erdiğini” resmen duyurdu. Aynı gün Kongre'ye iletilen mektupta Trump "İran rejimine karşı operasyonların başarısına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalar" dan söz ederken, Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada “İran müzakereleri şu anda istenen noktaya gitmiyor” diyerek aslında savaştan çıkmak gibi bir niyeti olmadığını ele verdi.

Trump’ın bu hamlesi, Kongre onayı olmadan başlattığı ve hukukçuların “anayasaya aykırı” olarak nitelendirdiği savaşın yarattığı yasal tartışmaları baypas etme girişimi olarak okunuyor. 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı, başkanın Kongre’ye danışmadan başlattığı askeri eylemler için 60 günlük bir süre tanır ve bu süre sonunda Kongre yetki vermedikçe birliklerin geri çekilmesini zorunlu kılar. Trump yönetimi ise bu kuralı delmek için yeni bir yorum geliştirdi: Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato’daki ifadesinde “ateşkesin 60 günlük süreyi durdurduğunu” savundu. Ancak Harvard Hukuk Fakültesi’nden Harold Hongju Koh gibi hukukçular bu iddiayı “Savaş Yetkileri Kararı’nda duraklatma düğmesi yok” sözleriyle reddediyor.

Mesele yalnızca yasal bir tartışma değil; zira ABD savaş gemileri ve binlerce asker hâlâ Ortadoğu’da “olası yeni bir saldırı emri” için bekletiliyor. Trump, bir yandan mektupla “düşmanlık sona erdi” derken diğer yandan İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasını sürdürüyor ve Tahran’ın nükleer program konusunda geri adım atmaması halinde ambargonun devam edeceğini ima ediyor. Bu çelişki, Washington’un savaştan çıkma niyetinin olmadığının en açık kanıtı.

Trump’ın savaşı bir türlü bitirememesinin ardında, kimi gözlemcilere göre İsrail’in baskısı yatıyor. New York Times’ın aktardığına göre, Başkan’ın en yakın danışmanları savaş öncesinde Netanyahu yönetiminin verdiği istihbarat raporlarının gerçekliğinden endişe duyuyordu; Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski direktörü Joe Kent ise istifa mektubunda “İsrail’in örtülü kanalları kullanarak yönetimi saldırıya ikna ettiğini” yazdı. Trump bu iddiaları sert bir dille reddetse de, kendi istihbarat şefi Tulsi Gabbard’ın mart ayında Kongre’ye verdiği ifadede “İran nükleer silah geliştirmiyor” demesi, savaşın “meşru müdafaa” gerekçesini temelinden sarsıyor. Kısacası, ne ABD’nin ulusal güvenliği ne de küresel barış; bu savaşın gerçek kazananı belli ki Ortadoğu’daki başka aktörler olacaktır.

ABD iç cephesinde ise bu savaş yanlısı tutuma karşı ciddi bir muhalefet yükseliyor. Demokratlar altıncı kez senatoda savaşı durdurma girişiminde bulundu ancak Cumhuriyetçilerin engeline takıldı. Senatör Adam Schiff, 60 gün dolduğu için çekilme zorunluluğu doğduğunu ve “yasanın ‘her kullanım’ derken ‘her kullanım’ anlamına geldiğini” belirterek yönetime tepki gösterdi. Senatör Chris Murphy ise bir brifingin ardından yaptığı değerlendirmede, yönetimin savaş planlarına ilişkin “Sizi neyin endişelendirdiğini bir düşünün: Bombalamayı bırakıp onlar üretime yeniden başladığında ne olacağı sorusu karşısında ne diyeceklerini bilemediler. Daha fazla bombalamayı ima ettiler. Bu da tabii ki sonsuz savaş.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi kanattan da eleştiriler var. Senatör Rand Paul “İran’dan yakın bir tehdit olduğunu düşünmüyorum” diyerek savaşın gerekliliğini sorgularken, Temsilci Nancy Mace “Güney Carolina’nın evlatlarını İran’la savaşa göndermek istemiyorum” sözleriyle yönetime meydan okudu. Kamuoyu da giderek daha fazla savaş karşıtı bir tutum alıyor. NBC News’in anketine göre, Amerikalıların üçte ikisi Trump’ın savaşı yönetme biçimini onaylamıyor. Petrol fiyatları galon başına 4 doların üzerinde seyrediyor ve seçmenler cebinden çıkan paranın savaş bütçesine aktığını görüyor. Trump’ın “sonsuz savaşları bitirme” vaadiyle seçildiği düşünülürse, bu tablo onun en sadık destekçileri için bile bir hayal kırıklığı.

Trump’ın Kongre’ye gönderdiği mektup, hukuki bir kaçış manevrası olmanın ötesinde, ABD’nin dünyaya dayattığı savaş düzeninin tipik bir ürünüdür: Önce saldır, sonra yasal dayanak yaratmaya çalış, yetki süren dolduğunda “ateşkes süreyi durdurdu” diyerek kuralı yeniden yorumla. Vietnam Savaşı’nda Tonkin Körfezi kararıyla başlayan, Irak’ta geniş yetkilerle devam eden bu gelenek, şimdi de İran üzerinden yeniden üretiliyor. Ateşkes ilan edilmiş olabilir, ancak ne Hürmüz Boğazı’ndaki abluka kalkmıştır ne de savaş gemileri geri çekilmiştir. Savaş bitmemiştir; yalnızca yasal zemini kaymış, yeni bir kılıfa bürünmüştür.