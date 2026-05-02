Sansürlere rağmen Siyonist İsrail'de kayıplar artıyor: Yeni veriler açıklandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist kaynaklardan derlenen verilere göre, ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2025’te İran’a yönelik başlattığı saldırı ve ardından Güney Lübnan’da Hizbullah’a karşı açılan cepheden bu yana, işgal rejiminin yaralı sayısında çarpıcı bir artış yaşandı. 1 Mayıs 2026 gece yarısı itibarıyla, toplam yaralı sayısının 8 bin 564’e ulaştığı açıklandı. Bu rakamlar, Washington ve Tel Aviv’in bölgede başlattığı yeni savaşın bedelinin sanıldığı gibi sadece “karşı taraftan” çıkmadığını, İsrail cephesinde de adeta bir kan gölüne dönüştüğünü gösteriyor. Savaş ve katliam çağrılarıyla körüklenen bu saldırganlık, emperyalist hesapların kurbanı olan İsrail askerleri ve yerleşimcileri için de yıkıcı sonuçlar doğuruyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, sadece geçtiğimiz cuma günü Hizbullah’ın düzenlediği eylemlerde 15 Siyonist yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Daha çarpıcı olan ise, 18 Nisan’da ilan edilen geçici ateşkesten bu yana bile 245 İsraillinin yaralanmış olmasıdır. Bu durum, ateşkesin kağıt üzerinde kaldığını ve direnişin faaliyetlerini durdurmadığını ortaya koymaktadır. Ancak bu tablo, ABD’nin bölgeye gönderdiği uçak gemileri ve onlarca savaş gemisine rağmen, İsrail’in caydırıcılığını kaybettiği gerçeğini bir kez daha teyit etmektedir.

Emperyalist hesap tutmaz: İsrail kendi cehennemini yaratıyor

ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz siyasi ve askeri destek –ki buna Trump döneminde atılan adımlar, Kudüs’ün başkent olarak tanınması, İran’a yönelik açık savaş tehditleri ve İsrail’e yapılan silah yardımları dahildir– bölgeyi kan gölüne çevirirken, asıl felaketi İsrail halkının başına sarmıştır. ABD içinde yükselen “savaşa hayır” seslerine ve kamuoyunun giderek artan muhalefetine rağmen, Beyaz Saray’ın bu pervasız politikaları devam etmektedir. Oysa tarih, tıpkı 2006 Lübnan Savaşı’nda olduğu gibi, her emperyalist müdahalenin ardından işgalcilerin kendi kayıplarını katlayarak geri döndüğünü defalarca göstermiştir.

Siyonist kaynakların resmi rakamları bile -ki gerçek kayıpların her zaman bu rakamların çok üzerinde olduğu bilinir- İsrail’in kanadığını göstermeye yeterlidir. Bu verilere göre neredeyse her gün onlarca Siyonist asker ve sivil yaralanırken, “yenilmez ordu” efsanesi de yerle bir olmaktadır. Dahası, İsrail’in hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinin dolup taştığı, psikolojik travma vakalarının ise kayıtlara geçmeyen boyutlara ulaştığı bilinmektedir.

Bu noktada, yalnızca İsrail’in değil, ona arka çıkan emperyalist güçlerin de bu savaştan ders alması gerekmektedir. Trump’ın açık savaş yanlısı söylemleri ve İsrail’e verdiği sınırsız destek, ABD’yi yalnızlaştırmış, hatta kendi iç muhalefetini büyütmüştür. Şimdi İsrail, kendi seçtiği bu korkunç yolun faturasını ağır can kayıpları ve yaralılarla ödemektedir. Bölgede gerçek bir barış isteniyorsa, önce bu saldırganlık politikalarının, işgalin ve emperyalist müdahalelerin sona ermesi şarttır