Bağımlı ortaklığın iflası: NATO çöküyor mu?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 2026 yazında yapılması planlanan NATO Zirvesi öncesinde, ABD öncülüğündeki askeri ittifakın dikkat çekici bir hazırlık içine girdiği ortaya çıktı. İttifakın kendi içindeki en büyük aktörle bile sağlıklı bir diyalog kuramadığını, aslında Washington’ın dayatmaları karşısında nasıl şekil aldığını gözler önüne sermektedir.

NATO’nun öncelikli hedefi, geçmiş zirvelerde yaşananlara benzer şekilde Trump’ın sert eleştirilerine maruz kalmamak. Trump, son aylarda defalarca NATO üyelerini, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri operasyonlarına yeterli desteği vermemekle ve savunma bütçelerini yetersiz bulmakla suçladı. Ancak bu eleştirilerin arka planında, ABD’nin kendi emperyalist savaşlarına müttefiklerini ortak etme çabası yatmaktadır. Trump, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına ve bölgedeki ABD askeri yığınağına karşı çıkan Avrupalı müttefiklerini hedef alarak, “Ya bizimle olursunuz ya da karşımızda” tehdidini savurmuştur. Bu tutum, ABD’nin ittifakları ortak güvenlik için değil, kendi savaş ve işgal politikalarına meşruiyet kazandırmak için kullandığının açık bir itirafıdır.

Zirveler değil, asıl sorun emperyalizm

NATO’nun zirve takvimini değiştirme arayışı, aslında daha derin bir krizin tezahürüdür. Trump’ın ilk döneminde (2017-2021) yaşanan “NATO’nun modası geçti” çıkışları, üyelerden savunma harcamalarının GSYİH’nin yüzde 2’sine çıkarılması yönündeki baskıları ve Almanya başta olmak üzere birçok müttefiki hedef alan sert söylemleri hatırlanırsa, bugün alınan “zirveleri seyreltme” kararının ne kadar çaresizce bir önlem olduğu anlaşılır. Bazı üye ülkeler, 2028 yılındaki zirvenin tamamen iptal edilmesini bile önermektedir. Oysa bu, NATO’nun sorununu çözmediği gibi, ittifakın aslında bir “kriz yönetim mekanizması” olmaktan çıkıp, Trump’ın kişisel iniş çıkışlarına göre şekil alan zayıf bir yapıya dönüştüğünü göstermektedir.

Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri, bu değişikliklere tepki olarak “NATO düzenli toplantılarına devam edecek, ancak aralarda daha fazla istişare yapılacak” gibi kaçamak bir ifade kullanmıştır. Bazı analistler, daha az zirvenin NATO’ya “gereksiz tartışmalardan kaçınma” fırsatı vereceğini iddia etse de, bu yorum aslında ittifakın ne kadar korkak ve güçsüz bir hale geldiğini örtbas etmeye çalışmaktadır. Gerçek olan şudur: Trump’ın savaş yanlısı, İsrail’e koşulsuz destek veren ve Avrupa’yı “bedavacı” olarak aşağılayan üslubu, NATO’nun önümüzdeki yıllarda yaşayacağı her türlü gerilimin ana kaynağı olmaya devam edecektir. ABD içinde Trump’a yönelik artan muhalefete ve seçim belirsizliklerine rağmen, bu emperyalist yaklaşımın NATO üzerindeki gölgesi hiç bu kadar belirgin olmamıştır.