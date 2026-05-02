Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya’da konuşlu yaklaşık 5 bin askerinin 6 ila 12 ay içinde ülkeden çekileceğini duyurdu. Bu karar, resmi olarak askeri bir yeniden konuşlandırma gibi sunulsa da, arka planda Avrupa müttefiklerine yönelik açık bir tehdit ve şantaj niteliği taşıyor. ABD’nin, kıta Avrupa’sındaki en büyük askeri üslerinden birini boşaltma hamlesi, aslında NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırması için konulmuş bir süre dolumu bomba etkisi yaratıyor.

ABD’li yetkili Hart, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin “Avrupa’nın savunmaya daha fazla yatırım yapması ve ortak güvenlik için daha büyük bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizdiğini” belirtti. Hart, geçen yıl Lahey’deki NATO Zirvesi’nde müttefiklerin GSYİH’lerinin yüzde 5’ini savunmaya yatırma konusunda anlaştıklarını hatırlatarak, “Daha güçlü bir NATO’da daha güçlü bir Avrupa’ya doğru bu değişim devam ederken caydırıcılık ve savunmamızı sağlama yeteneğimize olan güvenimiz tam” ifadelerini kullandı【1†L1-L5】. Bu sözler, Washington’un Avrupa’nın güvenliğini bir pazarlık kozu olarak kullandığının diplomatik dille süslenmiş bir itirafıdır.

Emperyalizmin Yeni Taktikleri: Tehdit ve Yük Devretme

Pentagon’un bu kararı, Trump yönetiminin “Önce Amerika” sloganıyla başlayan ve bugün dahi devam eden emperyalist politikaların bir ürünüdür. Geçmişte Trump, NATO müttefiklerini savunma bütçelerini artırmamakla ve ABD’nin sırtından geçinmekle suçlayarak benzer bir tehdit dilini kullanmıştı. Bugün atılan bu adım, söz konusu tehditlerin eyleme döküldüğü anlamına geliyor. ABD, kendi küresel hegemonyasını korumak için kurduğu ittifakları, birer baskı ve yük devretme mekanizmasına dönüştürmüştür. Bu tutum, müttefikleri arasında güvensizlik yaratırken, aynı zamanda “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” tartışmalarını alevlendirmektedir. Washington, Avrupa’nın kendi savunması için daha fazla kaynak ayırmasını isterken, bunu karşılıklı çıkar ilişkisi değil, bir üstünlük ve dayatma diliyle yapmaktadır.

Tarihsel olarak bakıldığında, ABD’nin benzer asker çekme hamleleri genellikle müttefikler üzerinde siyasi ve ekonomik tavizler koparmak için kullanılmıştır. Bugün Almanya’ya yapılan bu baskı, aslında tüm Avrupa’ya gönderilmiş bir mesajdır: “Kendi güvenliğiniz için bize daha fazla ödeyeceksiniz, aksi takdirde sizi korumayız.” Bu yaklaşım, ittifakların ortak güvenlik temeline değil, doğrudan çıkar ve güç dengesine dayandığını gösteren tipik bir emperyalist stratejidir.