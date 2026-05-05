Trump’ın ‘boğazı açma’ iddiası: Sahadaki gerçeklik ne?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı “açma” yönündeki iddialarının aksine, İran Silahlı Kuvvetleri bölgede yeni bir deniz trafik düzeni kurdu. Tesnim Haber Ajansı muhabirinin Basra Körfezi kıyılarından yaptığı saha gözlemine göre, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan yeni kurallar titizlikle yürütülüyor. Stratejik Lark Adası’nın ufkundan itibaren İran’ın egemenliği radar ve operasyonel olarak yüzde yüz denetim altında tutuluyor. Muhabirin ifadesiyle, “Yıllardır halkın ve silahlı kuvvetlerin kararlılığıyla kazanılan bu yeni düzende, Makran kıyılarından Cask bölgesinden giriş yapmak isteyen her gemi, seyrine başlamadan önce varış noktasını, yük türünü ve geçiş ayrıntılarını Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne bildirmek zorunda.”

Saha gözlemlerine göre, Trump’ın iddialarının aksine, boğazın giriş ve çıkışında uzun bir tanker ve konteyner gemisi kuyruğu oluşmuş durumda. Göz alabildiğine uzayan bu sıradaki gemiler, belirlenmiş noktalarda İran’dan geçiş izni bekliyor. Gemiler, bu 100 deniz millik geçiş koridorunda seyredebilmenin ancak İran’ın egemenliğini ve denetimini kabul etmekle mümkün olduğunu çoktan anlamış durumda. Lark ve Hürmüz adalarının yerel halkı ve balıkçıları ise tam bir güvenlik içinde yaşamlarını sürdürüyor. Muhabirin vurguladığı gibi, “Hürmüz Boğazı’nda güvenlik dostlar için sürdürülebilir, saldırganlar için geçilmez bir kırmızı çizgidir.”

Uzmanlara göre bu yeni düzen, Trump yönetiminin 15 bin askerle bölgeye yönelik “Özgürlük Projesi” adlı askerî hamlesine karşı İran’ın fiilen sahada yarattığı bir gerçekliktir. Başkan Trump’ın geçmişte Basra Körfezi’nde ABD donanmasının tankerleri durdurmasını “korsanlık” olarak nitelendirip “korsan gibiyiz” dediği hatırlanırsa, şimdi aynı ismin “insani müdahale” sloganıyla bölgeye savaş gemileri göndermesindeki çelişki giderek belirginleşiyor. Nitekim ABD içinde bu çelişkiye işaret eden sesler yükselirken, kısa süre önce yapılan bir ankete göre Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı bir yılda yüzde 68’ten yüzde 52’ye geriledi. Bu düşüş, Trump’ın savaş yanlısı ve İsrail’e koşulsuz destek veren politikalarının kendi tabanında bile sorgulanmaya başlandığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, ABD’nin “özgürlük”, “insani müdahale” ve “deniz güvenliği” adı altında başlattığı askerî operasyonlar Irak, Afganistan ve Libya örneklerinde olduğu gibi yıkım ve kaosla sonuçlanmıştı. İran’ın Hürmüz’de tesis ettiği yeni düzen, bu kez emperyalist müdahalelere karşı bölgesel bir gücün kendi kurallarını koymasının somut örneği olarak öne çıkıyor. İranlı yetkililer daha önce defalarca boğazın eski haline asla dönmeyeceğini, düşman gemilerine geçiş izni verilmeyeceğini ve yeni bir yönetim mekanizması kurulduğunu vurgulamıştı. Bugün Lark Adası’ndan görünen manzara, bu söylemlerin boş olmadığını, aksine sahada uygulanan bir gerçekliğe dönüştüğünü gösteriyor.

Tesnim muhabirinin aktardığına göre, “Bugün Hürmüz Boğazı’nda tanık olduğumuz şey, İran Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığı ve İran milletinin iradesi üzerine inşa edilmiş yeni bir İran düzenidir. Dünya enerjisinin bu can damarı artık tamamen İran’ın kontrolü altındadır ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin izni olmadan hiçbir gemi geçiş hakkına sahip değildir.” Bu tablo, ABD’nin askerî yığınak yapmasına rağmen boğazdaki fiili durumu değiştiremediğini, aksine İran’ın caydırıcılığını daha da pekiştirdiğini ortaya koyuyor.