Pentagon'da "cadı avı": Tasfiyeler ve iç çekişme her yere ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Donald Trump'ın başkanlığının ilk yılında başlattığı ve emsalsiz olduğu belirtilen bir tasfiye hareketiyle ordu komuta kademesini yeniden şekillendiriyor. The New York Times ve Seattle Times gibi saygın yayın organlarının son yıllarda benzerini görmediğini yazdığı bu operasyon kapsamında, 2025 başından bu yana 24'ten fazla general ve amiral görevden alındı, erken emekliliğe zorlandı ya da fiilen komuta zincirinin dışına itildi. Tasfiye, ABD'nin İran ile askeri gerilimin zirveye tırmandığı bir döneme denk gelirken, Beyaz Saray'ın savaş hazırlığı yaptığı bir ortamda ordunun üst düzey komuta yapısını sarsması nedeniyle ciddi soru işaretleri yaratıyor.

Tasfiyenin en dikkat çekici isimleri ise kurbanların profiline ilişkin önemli ipuçları veriyor. General Charles Q. Brown - Ortak Kurmay Başkanı olarak görev yapan ikinci siyah Amerikalı- ile Amiral Lisa Franchetti - Deniz Operasyonları başkanlığına getirilen ilk kadın - görevden alınanlar arasında yer alıyor. Ayrından Ordu Kurmay Başkanı General Randy George da koltuğundan edildi. Raportlara göre, generalliğe terfi listesinden dört subayın ismi - ikisi kadın, ikisi siyah - çıkarıldı. Toplamda, tasfiye edilen ya da terfileri durdurulan personelin yaklaşık yüzde 60'ının kadınlardan ve siyahlardan oluşması, Hegseth'in "liyakat" söyleminin ardında çok daha karanlık bir motivasyonun yattığı yorumlarına yol açtı. Bu oran, kurumsal bir önyargıdan bahsedilmesini kaçınılmaz kılıyor ve pek çok analist tarafından, Beyaz Saray'ın "renk körü" bir liyakat sistemi kurma hedefinin tam aksine, sistematik bir dışlamanın kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Hegseth ise bu eleştirilere kapalı. Eski Fox News sunucusu olan Savunma Bakanı, yaptığı açıklamalarda hamleyi "liyakate dönüş" ve önceki dönemin "çeşitlilik ve eşitlik" politikalarının tasfiyesi olarak savunuyor. Ona göre artık odak noktası "ırk ve cinsiyetten" "yeterlilik ve muharebe gücüne" kaymış durumda. Ancak bu argüman, Kongre'nin Demokrat kanadından ve emekli askeri yetkililerden gelen sert tepkilerle karşılanıyor. Eleştirmenler, bunun ideolojik bir cadı avı olduğunu, liyakatle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguluyor. Zira Brown, Franchetti ve George gibi isimler, kariyerleri boyunca defalarca liyakatlerini kanıtlamış, üstün performans göstergelerine sahip komutanlardı. Onların tasfiyesi, ordu içinde liyakatin değil, siyasi sadakatin ve belirli bir demografik profile uymanın ödüllendirildiği yönündeki şüpheleri daha da güçlendiriyor.

Trump yönetiminin bu hamlesi, sadece bir iç politika meselesi olmanın çok ötesinde anlamlar taşıyor. Zira Pentagon'daki bu siyasi tasfiye, tam da Beyaz Saray'ın İran'a karşı savaşı körüklediği, Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun dorukta olduğu bir döneme denk geliyor. Uzmanlar, tecrübeli komutanların tasfiyesinin ordunun operasyonel hazırlığına vuracağı darbeye dikkat çekiyor. Emekli bir tuğgeneral olan Steven Anderson, "Bir savaş arifesinde, savaş tecrübesi en yüksek generallerinizi ve amirallerinizi tasfiye etmek, aklıselimle izah edilemez. Bu, ordunun hafızasını silmek ve yerine ideolojik sadakatten başka bir şeyi ölçüt almamak demektir" yorumunda bulundu.

Öte yandan bu gelişme, Washington'un İsrail eksenli Ortadoğu politikalarının bir yansıması olarak da okunuyor. Trump yönetiminin, tıpkı Gazze'de olduğu gibi İran karşısında da Netanyahu hükümetinin çizdiği sınırlar içinde hareket ettiğine dair yaygın bir kanaat bulunuyor. Bu çerçevede, Pentagon'daki kadrolaşmanın da salt bir iç siyasi tasfiyeden ibaret olmadığı; Beyaz Saray ve Tel Aviv arasında koordine edilen savaş planlarına, eleştiri getirme ihtimali olan komutanların saf dışı bırakıldığı bir hazırlık süreci olduğu iddia ediliyor. Tıpkı 2003 Irak Savaşı öncesinde, savaşa şüpheyle yaklaşan Generaller Eric Shinseki ve Anthony Zinni'nin görevden uzaklaştırılması gibi, tarih tekerrür ediyor.

Bu tasfiyenin ABD içindeki yankıları da giderek büyüyor. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, Hegseth'i kongre onay sürecini yanıltmakla suçlarken, Savunma Bakanlığı'nın bu konuda yazılı bir açıklama yapmaktan kaçınması dikkat çekiyor. Siyasi gözlemciler, bu hamlenin Trump'ın seçim tabanını memnun etmeye yönelik popülist bir jest olarak da görülebileceğini belirtse de, işin asıl can alıcı boyutu ABD ordusunun kurumsal hafızasının bilinçli olarak siliniyor oluşu. Zira ordular, sadece silah ve teçhizatla değil, aynı zamanda savaşın doğasını, diplomatik incelikleri ve stratejik sabrı öğrenmiş komutanlarla ayakta kalır. Hegseth'in tasfiyesi, bu bilgi birikimini "çeşitlilik" etiketiyle birlikte çöpe atmak anlamına geliyor.