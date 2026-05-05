Hürmüz’de Gerilim Tırmanıyor: Maersk Gemisi ve ABD Koruması İddialarına Yalanlama

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı’nda son günlerde uluslararası deniz trafiğine ilişkin ortaya atılan iddialar bölgedeki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Küresel lojistik devi Maersk’e ait bir geminin ABD askeri unsurlarının koruması altında boğazdan geçiş yaptığı yönündeki haberlerin teyit edilmediği bildirildi. Konuya ilişkin resmi makamlardan doğrulama gelmezken, şirket kaynakları da iddialara dair net bir açıklama yapmadı.

İran Devrim Muhafızları ise yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki tüm geçişlerin İran’ın belirlediği güvenlik prosedürleri ve denizcilik kuralları çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. Açıklamada, bölgedeki deniz güvenliğinin İran tarafından yakından takip edildiği ve herhangi bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından stratejik önem taşıyor. Bu nedenle bölgede yaşanan her gelişme, uluslararası piyasalarda yakından izleniyor. Uzmanlar, doğrulanmamış haberlerin bölgedeki tansiyonu artırabileceğine dikkat çekerek resmi kaynaklardan gelecek açıklamaların önemine işaret ediyor.

Öte yandan, bölgedeki deniz trafiğinin olağan seyrinde devam ettiği, ticari gemi geçişlerinde şu aşamada kayda değer bir aksama yaşanmadığı belirtiliyor. Ancak taraflardan gelecek yeni açıklamaların, önümüzdeki günlerde bölgedeki güvenlik atmosferini şekillendirmesi bekleniyor.