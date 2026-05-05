Trump’ın Destek Oranında Tarihi Düşüş: CNN Verileri Bush Sonrasının En Düşük Seviyesini Gösteriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- CNN’in yayımladığı son analizde, farklı anket şirketlerinin sonuçları derlenerek Trump’ın ortalama destek oranı çıkarıldı. Buna göre Trump’a verilen destek yüzde 35 seviyesine kadar gerilerken, bu oran modern ABD başkanları arasında en düşük performanslardan biri olarak kayda geçti. CNN, bu düzeyin, görev süresinin son dönemlerinde ciddi eleştirilere maruz kalan George W. Bush’tan bu yana görülen en düşük ortalamalardan biri olduğunu aktardı.

Siyasi analistler, desteğin gerilemesinde bir dizi faktörün rol oynadığına dikkat çekiyor. Ekonomik belirsizlikler, iç politikadaki kutuplaşma, yargı süreçleri ve Trump’ın sert söylemleri, kararsız ve merkez seçmen nezdinde olumsuz algı yaratıyor. Öte yandan, Trump’ın “sadık taban” olarak nitelenen çekirdek destekçilerinin büyük ölçüde yerini koruduğu, ancak bu kitlenin genel kamuoyu desteğini yukarı taşımaya yetmediği ifade ediliyor.

Cumhuriyetçi Parti içinde de bu tablo, parti stratejisini yeniden şekillendirme baskısını artırıyor. Partide, Trump’la yola devam edilmesi halinde seçim kazanma olasılığının zayıflayacağını düşünenlerin sayısının arttığı, buna karşın Trump’ın hâlâ güçlü bir taban kontrolüne sahip olduğu belirtiliyor. Bu ikilem, parti içinde adaylık ve kampanya tartışmalarını daha da sertleştirebilir.

CNN verilerine göre Trump’ın destek oranı, özellikle bağımsız seçmenler ve genç seçmen gruplarında belirgin düşüş gösteriyor. Siyaset bilimciler, bu eğilimin kalıcı hale gelmesi durumunda, Cumhuriyetçilerin önümüzdeki seçimlerde geniş koalisyon kurmasının daha da zorlaşacağı kanaatinde.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni anketler, Trump’ın toplumsal desteğinin kalıcı olarak bu bantta mı seyredeceği, yoksa kampanya stratejilerindeki olası değişimlerle yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği konusunda daha net bir tablo ortaya koyacak.