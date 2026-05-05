Orta Doğu’da Çıkmaz Senaryosu: Maariv, Mevcut Gerilimin “Sürdürülemez” Olduğu Uyarısında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Maariv’in son değerlendirmesinde, bölgedeki güç dengesi ve artan güvenlik gerilimi mercek altına alındı. Gazete, mevcut statükonun “geçici” olduğunu ve tarafların pozisyonlarının kalıcı bir çözüme izin vermediğini belirtti.

Analizde, özellikle İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili belirsizliğin sürdüğü vurgulanırken, Tahran’ın programını durdurma ya da elindeki zenginleştirilmiş uranyumu teslim etme yönünde bir irade göstermediği ifade edildi. Bu durumun, diplomatik müzakerelerin tıkanmasına yol açtığı kaydedildi.

Gazete ayrıca Hizbullah’ın bölgedeki silahlı varlığına da dikkat çekerek, örgütün silahsızlandırılmasının mevcut koşullarda mümkün görünmediğini belirtti. Maariv’e göre Hizbullah’ın askeri kapasitesi ve bölgedeki nüfuzu, gerginliği daha karmaşık hale getiriyor.

Uzmanlar, bu tablo karşısında tarafların birbirini zayıflatmadan geri adım atmasının zor olduğuna işaret ediyor. Bölgedeki gerilimin azaltılması için uluslararası arabuluculuk girişimleri sürse de siyasi irade ve güven bunalımı nedeniyle somut ilerleme sağlanamadığı değerlendiriliyor.

Maariv’in yorumu, Orta Doğu’daki mevcut denklemin kırılganlığını yeniden gündeme taşırken, önümüzdeki dönemde askeri ve diplomatik hamlelerin bölgesel dinamikleri daha da şekillendirmesi bekleniyor.