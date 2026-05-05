Petro’dan Ukrayna Savaşı Eleştirisi: “Kolombiyalı Paralı Askerler Anlamsız Bir Savaşta Ölüyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Ukrayna’daki savaşta yabancı paralı asker olarak yer alan Kolombiyalıların durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Petro, Ukrayna ordusu saflarında savaşan Kolombiya vatandaşlarının çatışmalarda hayatını kaybettiğini belirterek bu durumun ülke açısından ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi.

Başkan Petro, yaptığı değerlendirmede, Kolombiyalı eski askerlerin ve güvenlik görevlilerinin ekonomik nedenlerle çatışma bölgelerine paralı asker olarak gitmesinin endişe verici olduğunu vurguladı. Petro, “Vatandaşlarımızın başka ülkelerde anlamsız bir savaşta ölmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda çok sayıda Kolombiyalı eski askerin, askeri tecrübeleri nedeniyle özel güvenlik şirketleri ve paralı asker ağları aracılığıyla farklı çatışma bölgelerinde görev aldığı biliniyor. Ukrayna savaşının başlamasının ardından da bazı Kolombiyalı savaşçıların Kiev güçlerine katıldığı uluslararası medyada sık sık gündeme gelmişti.

Kolombiya hükümetinin, vatandaşlarının yabancı savaşlara paralı asker olarak katılmasını sınırlayacak yeni düzenlemeleri değerlendirdiği belirtiliyor. Yetkililer, özellikle sosyal medya ve aracılar üzerinden yapılan paralı asker recruitment ağlarının yakından takip edildiğini ifade ediyor.

Petro’nun açıklamaları, Ukrayna savaşına katılan yabancı savaşçılar konusunu yeniden gündeme taşırken, Kolombiya’da da bu tür faaliyetlerin hukuki ve etik boyutuna ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Uzmanlar, ekonomik eşitsizliklerin ve eski askerlerin iş bulma zorluklarının bu eğilimi artırdığı görüşünde.