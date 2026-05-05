İran Operasyonlarının Faturası Büyüyor: ABD’nin Askeri Harcamalarında 70 Milyar Dolar Tartışması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’un İran bağlantılı askeri faaliyetlerine ilişkin mali tablo, yeni tahminlerle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Bağımsız araştırma kuruluşları ve savunma harcamalarını izleyen uzmanlar, operasyonların doğrudan ve dolaylı maliyetinin 70 milyar doların üzerine çıktığını öne sürerken, resmi açıklamalarda yer alan rakamların bu seviyenin altında kalması dikkat çekti.

Uzmanlara göre farkın temel nedenleri arasında yalnızca sahadaki askeri harcamaların değil, lojistik destek, mühimmat yenileme, bölgedeki üs faaliyetleri, personel sevkiyatı, istihbarat giderleri ve uzun vadeli operasyonel hazırlık maliyetlerinin de hesaba katılıp katılmaması yer alıyor. Bu durum, toplam harcamaya ilişkin farklı metodolojilerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Savunma bütçeleri üzerine çalışan analistler, özellikle Orta Doğu’daki askeri operasyonlarda “gizli” ya da farklı bütçe başlıklarına dağıtılmış giderlerin toplam tabloyu bulanıklaştırdığını ifade ediyor. Bazı değerlendirmelerde, Pentagon’un doğrudan operasyon maliyetlerini öne çıkardığı, bağımsız kuruluşların ise daha geniş bir çerçevede hesaplama yaptığı belirtiliyor.

ABD kamuoyunda da söz konusu fark, şeffaflık ve bütçe denetimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kongre çevrelerinde, operasyon harcamalarının daha ayrıntılı raporlanması gerektiği yönündeki çağrıların güç kazandığı aktarılıyor. Eleştiriler, özellikle ekonomik baskıların arttığı bir dönemde savunma harcamalarının kamuya açık ve denetlenebilir biçimde sunulması gerektiği üzerinde yoğunlaşıyor.

İran’a yönelik askeri faaliyetlerin kapsamı ve süresi konusundaki belirsizlik devam ederken, gerçek maliyetin önümüzdeki dönemde daha da artabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, resmi ve bağımsız veriler arasındaki farkın kapanabilmesi için kapsamlı bir mali denetim ve ortak raporlama standardına ihtiyaç olduğunu belirtiyor.