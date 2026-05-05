IMF’den Küresel Ekonomi Uyarısı: İran Savaşının Uzaması Büyümeyi Yavaşlatabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- IMF tarafından yapılan değerlendirmede, Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasaları ve küresel ticaret üzerinde önemli etkiler yaratabileceği vurgulandı. Özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların, birçok ülkede üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı çektiği ifade edildi.

Kurumun analizine göre, çatışmaların uzun süre devam etmesi halinde enerji arzındaki belirsizlik küresel büyümeyi doğrudan etkileyebilir. IMF, bu nedenle bazı bölgeler için büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncellediğini, küresel ölçekte ise ekonomik toparlanmanın hız kaybedebileceğini belirtti.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki gerilimin küresel tedarik zincirlerini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik enerji geçiş noktalarında yaşanabilecek aksaklıkların, dünya ticaretinin önemli bir bölümünü doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

IMF ayrıca yüksek enerji fiyatlarının gelişmekte olan ülkeler üzerinde daha ağır bir baskı oluşturabileceğini belirtti. Bu ülkelerde hem enflasyonun yükselmesi hem de dış finansman ihtiyacının artması ekonomik kırılganlıkları derinleştirebilir.

Kurum, hükümetlere enerji fiyatlarındaki oynaklığa karşı hazırlıklı olmaları ve mali politikalarını dikkatli biçimde yönetmeleri çağrısında bulunurken, jeopolitik gerilimin azaltılmasının küresel ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.