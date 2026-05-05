ABD–Çin Gerilimi Tırmanıyor: Washington, Pekin’i “İran’a Dolaylı Destek”le Suçladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’li yetkililer, Hürmüz Boğazı’ndaki kriz nedeniyle küresel enerji akışının risk altına girdiğini belirterek Çin’in İran üzerindeki ekonomik etkisini kullanması gerektiğini savundu. Washington’a göre Pekin, İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olarak Tahran üzerinde önemli bir baskı kapasitesine sahip.

ABD yönetimi ayrıca Çin’i, İran’dan petrol alımlarını sürdürerek Tahran’a ekonomik nefes alanı sağlamakla eleştirdi. Yetkililer, bu ticaretin İran’ın bölgesel politikalarını sürdürmesine dolaylı destek verdiğini ileri sürdü.

Çin ise daha önce benzer suçlamalara karşı, enerji ticaretinin uluslararası hukuka uygun olduğunu ve tek taraflı yaptırımların küresel piyasaları istikrarsızlaştırdığını savunmuştu. Pekin yönetimi, Orta Doğu’daki gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı’ndaki kriz yalnızca bölgesel bir güvenlik sorunu olmaktan çıkıp büyük güçler arasında ekonomik ve stratejik bir çekişmeye dönüşme potansiyeli taşıyor. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazdaki gelişmeler, enerji piyasaları ve küresel ticaret açısından yakından izleniyor.

Diplomatik temasların önümüzdeki günlerde yoğunlaşması beklenirken, Washington ile Pekin arasındaki karşılıklı açıklamaların krizin uluslararası boyutunu daha da büyütebileceği değerlendiriliyor.