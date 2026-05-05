Umman Açıklarında Tehlikeli Tırmanış: ABD Saldırısında 5 Sivil Hayatını Kaybetti

5 Mayıs 2026 - 15:46
News ID: 1810255
Umman Körfezi’nde ABD’ye ait savaş unsurlarının iki sivil tekneyi hedef aldığı bildirildi. İranlı kaynaklar saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyururken, Washington “bölgedeki tehditlere karşı meşru müdafaa” açıklaması yaptı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İranlı yerel kaynaklara göre, olay Umman açıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. Bölgedeki balıkçı teknelerinden oluşan iki sivil geminin ABD’ye ait İHA’larca hedef alındığı iddia edildi. Görgü tanıkları, saldırının kısa süre içinde gerçekleştiğini ve teknelerden birinin tamamen yandığını aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak niteleyerek ABD’yi bölgedeki tansiyonu tırmandırmakla suçladı. Bakanlık Sözcüsü, “Umman Denizi, sivillerin değil, uluslararası gerilimlerin çatışma alanı hâline getiriliyor. Bu saldırının sonuçları ağır olabilir.” ifadelerini kullandı.

Pentagon’dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ABD’li askeri kaynaklar, bölgede “İran bağlantılı unsurların devriye faaliyetleri”nin artması nedeniyle son günlerde hava devriyelerinin yoğunlaştığını belirtiyor.

Uzmanlar, olayın Hürmüz Boğazı çevresinde zaten yüksek olan gerilimi daha da artırabileceğini ve enerji yolları güvenliği konusunda yeni tartışmaları tetikleyebileceğini söylüyor.

Gözler şimdi Washington ve Tahran’dan gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda. Bölgedeki diplomatik kanalların harekete geçip geçmeyeceği, çatışmanın genişleyip genişlemeyeceğini belirleyecek önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

