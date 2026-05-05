Umman Açıklarında Tehlikeli Tırmanış: ABD Saldırısında 5 Sivil Hayatını Kaybetti

İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak niteleyerek ABD’yi bölgedeki tansiyonu tırmandırmakla suçladı. Bakanlık Sözcüsü, “Umman Denizi, sivillerin değil, uluslararası gerilimlerin çatışma alanı hâline getiriliyor. Bu saldırının sonuçları ağır olabilir.” ifadelerini kullandı.

Pentagon’dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ABD’li askeri kaynaklar, bölgede “İran bağlantılı unsurların devriye faaliyetleri”nin artması nedeniyle son günlerde hava devriyelerinin yoğunlaştığını belirtiyor.

Uzmanlar, olayın Hürmüz Boğazı çevresinde zaten yüksek olan gerilimi daha da artırabileceğini ve enerji yolları güvenliği konusunda yeni tartışmaları tetikleyebileceğini söylüyor.

Gözler şimdi Washington ve Tahran’dan gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda. Bölgedeki diplomatik kanalların harekete geçip geçmeyeceği, çatışmanın genişleyip genişlemeyeceğini belirleyecek önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.