Trump: “Ukrayna Toprak Kaybediyor, Artık Barış Arayışındayız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna’nın son aylarda bazı bölgelerde kontrol kaybı yaşadığını kabul ederek, Washington yönetiminin artık kalıcı ve barışçıl bir çözüm üzerinde çalıştığını söyledi.

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, “Savaşın uzaması hiçbir tarafın çıkarına değil. Ukrayna’ya olan desteğimiz sürecek, ancak önceliğimiz artık barışın sağlanması” ifadelerini kullandı.

Trump, bu kapsamda Avrupa’daki müttefiklerle yeni diplomatik temasların başlatıldığını duyurdu. Diplomasi çevreleri, Washington’un Ukrayna’ya askeri yardımı sürdürürken Rusya ile dolaylı müzakerelere de kapı aralayabileceğini belirtiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise önceki gün yaptığı açıklamada Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini vurgulamıştı. Ancak sahadaki kayıpların artması, Kiev yönetiminin uluslararası arabuluculuk tekliflerine daha sıcak yaklaşabileceği yorumlarına yol açıyor.