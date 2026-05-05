Suudi Arabistan’dan Hürmüz’deki Kriz İçin Pakistan’ın Arabuluculuğuna Destek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı’nda son dönemde artan askeri tansiyonun azaltılması için devreye giren Pakistan’ın arabuluculuk çabalarına açık destek verdi. Riyad yönetimi, bölgedeki gerginliğin hem enerji güvenliğini hem de bölgesel istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekerek, diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistanlı yetkililerin, Körfez ülkeleri ve bölgedeki diğer aktörlerle temas halinde olduğu, karşılıklı güvenin tesis edilmesi ve olası yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için yoğun diplomasi yürüttüğü belirtildi. Suudi Arabistan’ın bu sürece verdiği destek, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin diyalog yoluyla kontrol altına alınabileceği yönünde umutları artırdı.

Bölge uzmanları, Hürmüz Boğazı’ndaki her türlü askeri tırmanmanın küresel petrol piyasaları üzerinde zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle Suudi Arabistan ve Pakistan’ın öncülük ettiği arabuluculuk çabalarının, hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplum tarafından yakından izlendiği ifade ediliyor.