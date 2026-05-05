İsrail’den Batı Şeria’da Yeni Yol Planına 270 Milyon Dolarlık Onay

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni yolların inşasını kapsayan 270 milyon dolarlık altyapı planını resmen kabul etti. Kararın, bölgede son dönemde artan silahlı yerleşimci saldırıları ve Filistinli ailelerin zorunlu yer değiştirmeleriyle aynı döneme denk gelmesi, uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Onaylanan bütçenin, Batı Şeria’daki mevcut yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak yeni ulaşım koridorları ile bazı askeri geçiş güzergâhlarının genişletilmesi için kullanılacağı bildirildi. İsrail makamları, söz konusu projeyi “güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirme adımı” olarak tanımlarken, Filistinli yetkililer ise planın toprak bütünlüğünü daha da parçalayacağını savunuyor.

Bölgedeki insan hakları kuruluşları, yeni yol projelerinin Filistinlilerin hareket alanını daraltabileceği ve yeni kamulaştırma kararlarıyla daha fazla ailenin yerinden edilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, altyapı yatırımı gibi sunulan projelerin sahada fiili ilhakı derinleştirebileceğine dikkat çekiyor.

Karar, Batı Şeria’da tansiyonun yükseldiği bir dönemde geldi. Son haftalarda yerleşimci şiddeti, baskınlar ve zorunlu tahliyeler nedeniyle çok sayıda Filistinli ailenin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtilirken, yeni altyapı hamlesinin bölgedeki gerilimi daha da artırmasından endişe ediliyor.