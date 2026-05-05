İsrail ve ABD’den İran’a Yönelik Yeni Operasyon Senaryosu İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD merkezli CNN, İsrail’in İran’a yönelik yeni bir operasyon planı üzerinde çalıştığını ve bu planın Washington yönetimiyle koordineli şekilde değerlendirildiğini aktardı. Haberde, iki ülkenin güvenlik birimleri arasında son günlerde yoğun temaslar yürütüldüğü ve farklı askeri senaryoların masaya yatırıldığı ifade edildi.

İsrail’in özellikle İran’ın bölgedeki askeri faaliyetleri ve füze kapasitesine yönelik artan endişeleri nedeniyle alternatif operasyon modelleri üzerinde durduğu belirtiliyor. ABD’nin ise bölgesel istikrar ve müttefiklerinin güvenliği açısından süreci yakından izlediği, ancak gerilimin tırmanmasını istemediği vurgulandı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, CNN’in haberinde planlanan senaryoların hem sınırlı hem de daha geniş kapsamlı seçenekler içerdiği aktarıldı. Bölgesel diplomatik kaynaklar, söz konusu hazırlıkların bölgede tansiyonu daha da yükseltebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

İran tarafı ise iddialara ilişkin sessizliğini koruyor. Tahran yönetimi daha önce benzer haberleri “psikolojik savaş” olarak nitelendirmiş ve her türlü saldırıya karşı “güçlü yanıt” vereceğini defalarca dile getirmişti.