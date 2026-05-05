BAE’den Savunma Sanayisine Yeni Hamle: Yatırım Fonu İçin Ön Görüşmeler Başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Arap Emirlikleri, savunma sanayisindeki küresel etkisini artırmaya yönelik yeni bir ekonomik ve stratejik adım için hazırlıklara başladı. Abu Dabi yönetiminin, uluslararası savunma şirketlerine doğrudan yatırım yapacak ve aynı zamanda ülke içindeki askeri üretim altyapısını güçlendirecek özel bir yatırım fonu kurulmasını değerlendirdiği bildirildi.

Konuya yakın kaynaklara göre, söz konusu fonun yalnızca finansal getiri hedefiyle değil, ileri teknoloji transferi, ortak üretim ve uzun vadeli savunma kapasitesi inşası amacıyla yapılandırılması planlanıyor. Fonun, insansız sistemler, hava savunma teknolojileri, hassas mühimmat ve siber savunma gibi alanlara öncelik verebileceği ifade ediliyor.

BAE’nin bu girişimi, bölgesel güvenlik dengelerinin hızla değiştiği ve savunma sanayisinde yerelleşme eğiliminin güç kazandığı bir dönemde geldi. Uzmanlar, kurulması planlanan fonun ülkenin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle birlikte, küresel savunma tedarik zincirlerinde daha etkili bir aktör olma stratejisinin parçası olduğuna dikkat çekiyor.

Resmi makamlar tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, ön istişarelerin tamamlanmasının ardından fonun yapısı, yatırım öncelikleri ve ortaklık modeli konusunda daha somut adımların atılması bekleniyor. Bu süreç, BAE’nin savunma sanayisini yalnızca satın alan değil, yön veren ve yatırım yapan bir merkez haline getirme hedefinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.