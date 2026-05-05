Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri: Kısa Süreli Alarm Verildi

5 Mayıs 2026 - 17:40
News ID: 1810329
ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray yakınlarında duyulan silah sesleri güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Gizli Servis’in hızlı müdahalesi sonrası bölgede kontrol sağlanırken, kısa süreli panik yerini sakinliğe bıraktı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da Beyaz Saray’a yakın bir noktada akşam saatlerinde duyulan silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olayın ardından ABD Gizli Servisi ve yerel polis ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik çemberi oluşturdu.

Görgü tanıkları, birkaç el silah sesi duyduklarını ve güvenlik güçlerinin hızla sokağı kapattığını aktardı. Beyaz Saray çevresindeki bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılırken, yayaların bölgeden uzaklaştırıldığı bildirildi.

ABD Gizli Servisi’nden yapılan ilk açıklamada, Beyaz Saray kompleksinin güvenliğinin tehdit altında olmadığı ve gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Olayın ardından şüpheli bir kişiyle ilgili inceleme başlatıldığı, ancak detayların soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Yetkililer, alarm durumunun kısa sürede kaldırıldığını ve kamu güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını duyurdu. Olayın nedenine ilişkin resmi açıklamanın soruşturmanın tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri olağan seviyeye dönerken, olay Washington’da güvenlik protokollerinin ne kadar hızlı devreye sokulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

