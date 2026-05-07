Middle East Eye: BAE, İsrail’in bölgeye açılan ‘Truva Atı’ haline geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz haber sitesi Middle East Eye’ın editörü David Hearst, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) artık yalnızca ABD’nin askeri üslerine ev sahipliği yapmadığını, aynı zamanda İsrail ve ABD’nin bölgedeki askeri ve istihbarat faaliyetleri için gelişmiş bir fırlatma rampasına dönüştüğünü öne sürdü. Hearst’ün kapsamlı analizine göre, Abu Dabi yönetimi, yapay zeka veri analizinden saha operasyonlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede İsrail’e lojistik ve istihbarat desteği sunuyor. İran istihbaratının da teyit ettiği bu yeni durum, BAE’nin Körfez’deki tarafsızlığını kaybettiği için bölgedeki gerilimi daha da tırmandıran bir unsur olarak yorumlanıyor. Körfez İşbirliği Konseyi içinde Suudi Arabistan ile BAE arasındaki rekabetin derinleştiği bu ortamda, Hearst, “İsrail-Emirlik ekseninin” dizginlenmesi gerektiğini savunuyor.

‘Truva Atı’ Metaforu ve İstihbarat İşbirliği

Hearst, makalesinde ve konuşmalarında sık sık BAE’yi “Siyonist emellerin Truva Atı” olarak nitelendiren eski Suudi Danışma Meclisi üyesi Ahmed et-Tuveyciri’nin görüşlerine atıfta bulunuyor. İran istihbaratının yaptığı son değerlendirmelere göre, BAE’nin rolü, topraklarında bulunan ABD hava üslerini pasif şekilde barındırmanın çok ötesine geçmiş durumda. Edinilen bilgilere göre, BAE’nin gelişmiş yapay zeka altyapısı, İsrail ve ABD’ye yönelik istihbarat toplama ve hedef belirleme operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor. Bu işbirliği, özellikle İran’ın nükleer tesislerine yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında kendini gösteriyor. Leaks edilen CENTCOM belgeleri, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle birlikte BAE’nin de İsrail’le ‘gölge ittifak’ içinde olduğunu ve Gazze savaşı boyunca Tel Aviv’e askeri istihbarat sağladığını ortaya koydu. Bu durum, BAE yönetiminin kamuoyunda sergilediği “bölgesel sakinlik” çağrılarıyla ne denli çeliştiği, emperyal politikaların en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Yapay Zeka ve Teknolojik Angajman

Hearst’e göre, BAE ve İsrail arasındaki işbirliğinin en stratejik boyutu savunma sanayiinde yaşanıyor. Abu Dabi merkezli EDGE Grubu’nun, yapay zeka tabanlı gözetleme sistemleri geliştiren İsrailli Thirdeye Systems’e yaptığı 10 milyon dolarlık yatırım, bu işbirliğinin en somut kanıtı. Bu teknolojik ortaklık, sadece İHA tehditlerine karşı değil, aynı zamanda karmaşasa veri yığınları arasından istihbarat çıkarılmasına yönelik. Hearst, bu tür askeri-yapay zeka işbirliklerinin, özellikle ABD’nin “maksimum baskı” politikasını yürütmekte zorlandığı bir dönemde, İsrail’e caydırıcılık anlamında büyük avantaj sağladığını vurguluyor. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan eski bir Pentagon yetkilisi, “Washington’un bölgedeki vekilleri aracılığıyla operasyon yapma alışkanlığı, artık yerini doğrudan istihbarat ve teknoloji akışına bıraktı. BAE bu yeni modelin en aktif parçası” şeklinde konuştu.

Körfez’de Derinleşen Çatlak ve Emperyal Vizyon

Hearst’ün dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise, BAE’nin bu tutumunun Körfez monarşileri arasında yarattığı derin uçurum. Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Arap ülkesi, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarına kamuoyu önünde sert tepki gösterirken, BAE’nin bu ülkelerin arkasından emperyal projelere ortaklık yapması Riyad yönetiminde ciddi rahatsızlık yaratıyor. Eski Suudi yetkililerin “Truva atı” benzetmesi yapması bu rahatsızlığın bir tezahürü. Bu eksen, ABD’nin “Büyük Ortadoğu” vizyonuna hizmet etmesi açısından Tel Aviv için hayati önem taşırken, bölgede İran’a karşı kurulmak istenen setin en kritik taşlarından biri olarak görülüyor. Ancak İran’ın son dönemde doğrudan BAE topraklarını füzelerle vurması, bu taşların oldukça kırılgan olduğunu da gözler önüne serdi. İran’a göre, emperyal güçlerin bölgedeki bu tür “ileri üs” dayanakları, yalnızca savaşı daha da genişleten ve halkları hedef alan bir mantığın ürünü olduğu için meşru savunma hedefidir.

ABD ve Trump’ın Çelişkili Rolü

Analizin derinliklerinde, bu işbirliğinin asıl mimarının Donald Trump yönetimi olduğu vurgulanıyor. Trump, İbrahim Anlaşmaları başta olmak üzere, BAE-İsrail normalleşmesini en büyük dış politika başarısı olarak sunarken, bu anlaşmaların yarattığı güvenlik açığını kapatmak için de arka kapıdan askeri yığınağa izin verdi. Ancak Hearst, Trump’ın bir yandan “savaş başlatıcı” bir dil kullanırken, diğer yandan İsrail’in Katar hava sahasını ihlal eden saldırılarından rahatsızlık duyarak “Bizden habersiz yapıldı” açıklaması yapmasının tipik bir ikiyüzlülük göstergesi olduğunu belirtiyor. Beyaz Saray’ın, Hürmüz Boğazı’nda İran’a karşı gövde gösterisi yaparken BAE’yi güvence altına alma çabası, Trump döneminin dağınık ve plansız emperyal politikalarının bir yansıması olarak tarihe geçiyor.