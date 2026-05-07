İran Hürmüz Boğazı'ndan yıllık en az 2 milyar dolarlık gelir bekliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, 9 Şubat 2025’te (19 Şubat 1404) başlayan ‘Ramazan Savaşı’ ile birlikte Hürmüz Boğazı’ndaki yönetim modelini kökten değiştirdi. Artık boğaz, eskisi gibi ücretsiz ve düzensiz bir geçiş güzergâhı olmayacak. Tahran yönetimi, “akıllı yönetim” adını verdiği yeni bir sistemle, gemi geçişlerini veri analizine dayalı olarak denetlemeyi, ihlallerde müdahale etmeyi ve hatta geçiş ücreti almayı planlıyor. Bu hamle, ABD’nin bölgedeki “açık denizlerde seyrüsefer özgürlüğü” söylemini fiilen geçersiz kılarken, uluslararası hukukta da kendine dayanak buluyor. Tahran’daki düşünce kuruluşlarından yetkililer, yeni sistemin sadece bir güvenlik önlemi değil, aynı zamanda uzun yıllardır süren ABD ambargosuna karşı stratejik bir geri dönüş olduğunu belirtiyor.

‘Veriyle Yönetilen Boğaz’: İran Gemileri Nasıl Tarıyor?

İran’ın Akıllı Yönetişim Düşünce Kuruluşu (Andişkede Hükmerani Hoşmend) başkanı Seyyid Taha Hüseyni Medeni, düzenlenen bir panelde İran’ın Hürmüz’de nasıl bir “akıllı yönetim” kurduğunu anlattı. Medeni’ye göre, İran artık sadece askeri güçle değil, aynı zamanda devasa bir veri ağıyla boğazı kontrol ediyor: Gemilerin mülkiyeti, kargo içerikleri, rotaları, varış limanları ve bu gemilerin küresel piyasalara etkisi anlık olarak analiz ediliyor. Bu veriler, “temiz ve çevrimiçi” bir bilgi havuzuna dönüştürülüyor. Ardından yapılan analizlerle, her bir gemi için “geçiş izni verilip verilmeyeceğine” karar veriliyor. Medeni, bu sistemin “düşman devletlerin ekonomilerini hedef almak için bir kaldıraç” haline geldiğini söyledi. Bu yaklaşım, ABD’nin yıllardır İran’a uyguladığı finansal ablukanın aynasında görülen bir strateji olarak yorumlanıyor. Nitekim Washington, SWIFT sisteminden çıkardığı İran bankalarını yıllarca hedef almıştı. Tahran ise şimdi küresel petrol akışının %20’sini kontrol ettiği bir coğrafyada benzer bir “ekonomik filtre” kuruyor.

Ambargodan Kaçış: 80 Kargo İçin Alternatif Rotlar

Medeni’nin panelde vurguladığı en kritik noktalardan biri, Hürmüz’ün kapatılması durumunda İran’ın kendi iç gıda güvenliğini nasıl koruyacağıydı. İran yılda yaklaşık 75 milyon ton temel gıda maddesi ithal ediyor ve bunun üçte ikisi Hürmüz üzerinden geliyor. Medeni, bu bağımlılığı azaltmak için bir plan sundu: İran’ın kuzey, doğu ve batısındaki 9 komşu ülkeyle (Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Irak, Pakistan vb.) olan kara ve deniz sınırları üzerinden alternatif tedarik koridorları kurulabileceğini belirtti. Bu koridorların, mevcut kara ve demiryolu hatlarıyla desteklenmesi halinde, İran’ın temel gıda ihtiyacının %80’inin Hürmüz’e bağımlı olmadan karşılanabileceği hesaplanıyor. Bu, sadece lojistik bir plan değil, aynı zamanda ABD’nin “insani yardım kartını” kullanma kabiliyetini de ortadan kaldıracak stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Yılda 2 Milyar Dolarlık Geçiş Ücreti

Panelin en somut sonucu, İran’ın Hürmüz’den geçen gemilerden “genel ve özel geçiş ücreti” alması yönünde oldu. Akıllı Yönetişim kuruluşuna bağlı uzman Muhammed Rıza Haddadi, bu ücretin iki kalemde toplanacağını açıkladı: Genel ücret, boğazda sağlanan navigasyon hizmetleri ve güvenlik için; özel ücret ise “terörizmin finansmanıyla mücadele” ve “savaş gemilerinin geçişinin engellenmesi” için alınacak. Haddadi’nin yaptığı hesaplamaya göre, her yıl Hürmüz’den geçen yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık malın sigorta ve güvenlik maliyetleri düşünüldüğünde, alınacak yıllık 2 milyar dolar tutarındaki ücret oldukça makul. İran bu ücreti, uluslararası hukukun altı temel belgesine dayandırıyor: 1907 Lahey Sözleşmesi (No. 13), 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS), 1945 BM Şartı’nın 51. maddesi (meşru müdafaa), 1994 San Remo Kılavuzu (deniz savaşlarında uluslararası teamül hukuku), 1988 SUA Sözleşmesi ve 1999 Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Sözleşmesi. Bu argüman, uluslararası hukuk uzmanları tarafından tartışmaya açık olsa da, İran’ın artık konuyu sadece askeri güçle değil, hukuki bir zeminde de tanımlama çabasına girdiğini gösteriyor.

ABD ve Batı’ya Dolaylı Mesaj: ‘Seyrüsefer Özgürlüğü’ Tekel Değil

Bu gelişmeler, ABD’nin onlarca yıldır Basra Körfezi’nde uyguladığı “seyrüsefer özgürlüğü” doktrinine doğrudan bir itiraz niteliğinde. Washington, 1980’lerdeki Tanker Savaşı’ndan bu yana, bölgedeki deniz yollarını “uluslararası sular” olarak tanımlıyor ve her türlü müdahaleyi “korsanlık” olarak niteliyor. Ancak uluslararası hukukta kıyı devletlerinin, kendi karasularından geçişlerde belirli koşullar getirme hakkı olduğu biliniyor. İran’ın bu hamlesi, ABD’nin kendi kıyılarında (örneğin Florida Boğazı veya阿拉斯加 yakınlarındaki deniz koridorlarında) uyguladığı benzer geçiş düzenlemelerinin bir yansıması olarak okunuyor. Çifte standart, emperyal politikaların en belirgin özelliklerinden biri. Nitekim ABD, kendi egemenlik alanlarında “güvenlik ücreti” veya “pilotaj hizmeti” gibi adlar altında geçişten gelir elde ederken, İran’ın aynı hakkı kullanmasını “uluslararası düzeni tehdit” olarak kodluyor.

Öte yandan, İran’ın bu adımı, Trump yönetiminin bölgedeki askeri varlığına da bir yanıt niteliğinde. Trump’ın 2025’in başlarında başlattığı “maksimum baskı 2.0” politikası, İran’ı ekonomik olarak çökertmeyi hedefliyordu. Ancak İran, Hürmüz’ü bir ekonomik silaha dönüştürerek misilleme yaptı. ABD içinde, özellikle Demokratlar ve emekli generaller, Trump’ın bu politikasını “kendine zarar veren bir strateji” olarak eleştiriyor. Eski CIA Direktörü David Petraeus, geçen ay yaptığı bir konuşmada, “İran’ı açlığa mahkum etmeye çalışırsanız, o da sizin petrolünüzü keser. Bu 1973’ten beri bilinen bir denklemdir. Trump yönetiminin bunu hesaba katmaması akıl alır gibi değil” demişti.

Tarihsel Arka Plan: Portekizlilerden Amerikalılara

Medeni, panelin sonunda 10 Mayıs’ın (30 Nisan) “Basra Körfezi Milli Günü” olduğunu hatırlatarak, “400 yıl önce İranlılar Portekizli işgalcileri bu sulardan kovdu. Şimdi de yabancı güçleri kovma vakti geldi” dedi. Bu tarihsel referans, Körfez bölgesindeki ABD askeri varlığının sadece bir “güvenlik ortaklığı” olmadığını, aynı zamanda bir tür “sömürge kalıntısı” olarak algılandığını gösteriyor. Bahreyn’deki ABD 5. Filosu, 1971’den beri bölgede konuşlu. İran’ın yeni Hürmüz doktrini, bu varlığın sürdürülebilirliğini sorgulatacak türde bir “dolaylı tehdit” olarak yorumlanıyor. Gelecek senaryoları arasında, İran’ın zamanla Umman ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle ikili anlaşmalar yaparak bu düzeni uluslararası hale getirmesi yer alıyor.