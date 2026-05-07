Pezeşkiyan: Tehdit diline boyun eğmeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in bölgedeki askeri baskılarına karşı Tahran'ın net duruşunu yineledi.

Irak Başbakanı adayı Ali Felah ez-Zeydi ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşan Pezeşkiyan, "İran, uluslararası hukuk çerçevesinde diyaloğa hazırdır; ancak inancı ve köklü birikimi gereği baskıya asla boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir" dedi. Tahran yönetimi, son aylarda İsrail ve ABD tarafından yoğun hava saldırılarına maruz kalırken, Pezeşkiyan'ın bu çıkışı özellikle Bağdat'ın arabuluculuk teklifinin hemen ardından geldi. Irak yönetimi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Hürmüz'de yeniden güvenli geçişin sağlanması için Tahran ile Washington arasında yeni bir müzakere turuna ev sahipliğı yapmayı önerdi.

Tarihin Tekerrürü: 1953'ten Bugüne Emperyal Müdahaleler

Pezeşkiyan'ın "tehdit dilinin hiçbir yere varmayacağı" uyarısı, İran ile ABD arasındaki güvensizlik ilişkisinin derin tarihsel köklerine işaret ediyor. 1953'te CIA ve İngiliz istihbaratının ortaklaşa düzenlediği Ajax Operasyonu, demokratik yollarla seçilmiş Başbakan Muhammed Musaddık'ı devirerek İran'da yedi yıl sürecek bir petrol imtiyazı ve Batı yanlısı bir monarşinin önünü açmıştı. Bu müdahale, yalnızca İran'ın kaderini değiştirmekle kalmamış; aynı zamanda Küresel Güney'deki bir dizi emperyalist müdahalenin de yolunu açmıştı. Bugün ise ABD ve İsrail, Şubat 2025'ten bu yana sekiz ay arayla İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran, bu saldırılara işgal altındaki topraklara ve ABD üslerine füze ve İHA saldırılarıyla karşılık verdi. Nisan 2025'te Pakistan arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, Washington'ın "maksimalist" talepleri nedeniyle İslamabad müzakerelerinde başarısızlıkla sonuçlandı.

Trump'ın İkilemi ve ABD İçindeki Tepkiler

Ateşkes ilan edilmesine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump askeri tehditlerine devam ediyor ve Basra Körfezi'ndeki İran limanlarına uyguladığı "deniz ablukasını" kaldırmayı reddediyor. İran bu ablukayı açık bir korsanlık eylemi olarak nitelendirirken, bu çelişkili politika Washington'da da ciddi bir siyasi fırtınaya yol açıyor. Kongre'nin her iki kanadından da Trump'ın İran politikasına yönelik eleştiriler yükseliyor. Demokrat senatörler ve hatta bazı Cumhuriyetçiler, Trump'ı Savaş Yetkileri Kararı'nı ihlal etmekle suçluyor. Associated Press-NORC anketine göre, Amerikalıların ezici bir çoğunluğu İran savaşını yanlış buluyor ve Trump'ın kriz yönetimine onay oranı yüzde 60'ın altına düşmüş durumda. Daha da dikkat çekici olanı, Fox News izleyicilerinin bile Trump'ın İran'daki "belirsiz sona" ilişkin açıklamalarını sorgulamaya başlaması; bazı izleyiciler başkanı "tam bir moron" olarak nitelendiriyor. Emekli Tümgeneral Paul Eaton'ın değerlendirmesine göre, "Başkan'ın hem 'savaşı bitirdim' deyip hem de ablukayı sürdürmesi, ne stratejik bir vizyon ne de diplomatik bir ahlak barındırıyor; bu, sonu gelmeyen bir bataklığın fotoğrafıdır."

Irak'ın Ateşkes Arabuluculuğu ve Yeni Bir Diplomatik Pencere

Bu çıkmazın ortasında, Irak Başbakanı adayı Zeydi, Bağdat'ın İran ile ABD arasında yeni bir müzakere turuna ev sahipliğı yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Zeydi, "Bugünkü İran'ın gücü yalnızca kendisine ait değil, tüm Müslümanların desteğidir. Bu gücün kaybolmasını asla kabul etmeyiz" diyerek, İran'ın bölgedeki direniş gücüne olan bağlılığını vurguladı. Zeydi ayrıca, Irak'ın DEAŞ ile mücadelede İran'ın askeri kapasitesinden doğrudan fayda sağladığını hatırlatarak, güçlü bir İran'ın Irak için stratejik bir gereklilik olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ise, "Biz bölgedeki kardeşlerimizle çatışma istemiyoruz; ancak gerçek şu ki, okullarımız, hastanelerimiz ve altyapımız, bölgedeki bazı ülkelerin topraklarından kalkan Amerikan üslerinden bombalandı" diyerek, emperyal güçlerin bölgesel müttefiklerini birer "uçak gemisi" olarak kullanmasını eleştirdi.

Gelecek Senaryoları: Abluka Devam Ederken Diplomasi de Masada

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde İran'ın kararlı tutumunun ve Irak'ın arabuluculuk çabalarının, Hürmüz'de askeri bir çözümün imkânsızlığını bir kez daha kanıtlayabileceğini belirtiyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sini etkilediği için, Trump'ın bu deneyimi başarısızlıkla sonuçlanan bir "güç gösterisi" olarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Pezeşkiyan'ın, "Eğer bizimle mantık diliyle konuşurlarsa diyalog mümkündür; ancak tehdit ve zorbalık dili hiçbir yere varmaz" sözü, İran'ın "müzakere masasında el tetikte" stratejisini özetliyor. Geriye şu soru kalıyor: ABD yönetimi, İran'ın uluslararası hukuktaki haklarını ve bölgesel statüsünü tanıyarak diplomatik bir çıkışa yönelecek mi, yoksa battığı bataklıkta daha da derinleşerek hem kendi askerlerini hem de küresel enerji piyasalarını riske atmaya devam mı edecek?