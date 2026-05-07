İran ABD'nin zaaflarını gösterdi, Çin harekete geçti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Hazine Bakanlığı, son haftalarda İran’ın petrol ihracatını hedef alan geniş çaplı bir yaptırım dalgası başlattı. Yaptırımlardan doğrudan etkilenenler arasında Çin’in en büyük özel sektör rafinerilerinden Hengli Petrokimya ile birlikte dört büyük Çinli şirket yer alıyor. Aynı kapsamda, İran petrolü taşıyan düzinelerce gemi ve nakliye şirketi de kara listeye alınırken, Hazine’nin yabancı bankalara “İran’ın mali ağıyla her türlü işbirliğinden kaçının” uyarısı yaptığı bildirildi.

Bu hamle, ABD’nin askeri ve siyasi alanda İran karşısında beklediği sonucu alamamasının hemen ardından geldi. Hürmüz Boğazı’nda 48 saat içinde çöken “Özgürlük Projesi” ve “Destansı Öfke” operasyonunun sahadaki başarısızlığı, Beyaz Saray’ı yeniden ekonomik baskı araçlarına yöneltti. Ancak bu kez Washington’ın karşısında sadece İran değil, küresel güç dengesinin değiştiğini açıkça ilan eden bir Çin bulunuyor.

Pekin, geçmiş yıllardaki ihtiyatlı duruşunu bir kenara bırakarak sert bir karşılık verdi. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin tek taraflı yaptırımları “yasadışı” olarak nitelendirilirken, Çinli şirketlerin bu yaptırımlara uymaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, 2021’de kabul edilen “Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası”na atıfla, Pekin’in ABD’nin sınır ötesi ve tek taraflı eylemlerine karşı duracağı mesajı verildi. Daha da önemlisi, bakanlık doğrudan bankalara ve finans kuruluşlarına “ABD yaptırımlarını tanımama, uygulamama ve bunlara uymama” talimatı gönderdi.

Analistler bu adımı, ABD-Çin rekabetinde yeni bir aşamaya geçildiğinin işareti olarak değerlendiriyor. Çin, yıllardır ABD’nin ekonomik baskılarına karşı genellikle diplomatik protestoyla yetinir ve doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınırdı. Ancak bu kez Pekin, sadece İran’ı değil, kendi ekonomik çıkarlarını da hedef alan bu yaptırımlara “aktif mücadele” politikasıyla yanıt veriyor. Uzmanlara göre, Çin artık ABD’nin finansal hegemonyasına karşı kendi bağımsız mekanizmalarını inşa etme kararlılığını açıkça ortaya koyuyor: Yuan üzerinden ticaret, SWIFT dışı bankacılık ağları ve yurt içi şirketlerin yabancı yaptırımlara karşı yasal korunması bu mekanizmaların başında geliyor.

Bu gelişmelerin arka planında, ABD’nin on yıldır sürdürdüğü “maksimum baskı” stratejisinin giderek etkisini kaybetmesi yatıyor. Washington, İran’ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve Tahran’ı ekonomik olarak çökertmeyi hedeflemişti. Ancak sahadaki veriler tam tersini gösteriyor. İran, yaptırımlara rağmen petrol satışlarını sürdürüyor; Çin ise en büyük alıcı olmaya devam ediyor. Üstelik bu ticaret giderek daha fazla ABD kontrolü dışındaki kanallardan yürütülüyor: Küçük bankalar, takas işlemleri ve ulusal para birimleriyle yapılan anlaşmalar bu kanalların belkemiğini oluşturuyor.

İran’ın kazanımları bununla da sınırlı değil. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı üzerindeki tam kontrolünü pekiştirirken, geçiş kurallarını yeniden belirlemiş ve yıllık 2 milyar dolara yakın bir geçiş ücreti planını devreye sokmuş durumda. ABD’nin askeri ve ekonomik baskıları, İran’ı zayıflatmak şöyle dursun, Tahran’ın bölgesel diplomasideki elini güçlendirmiş, Çin gibi büyük güçlerle stratejik işbirliğini derinleştirmiştir.

ABD içinde de Trump yönetiminin bu politikaları giderek daha fazla sorgulanıyor. Kongre’de Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçi senatörler, “Bu yaptırımlar aslında kime zarar veriyor?” sorusunu sormaya başladı. Emekli bir CIA analisti, “ABD, İran’ı hedef alırken aslında Çin’i de hedef alıyor. Ancak Çin artık 2010’daki Çin değil. Pekin’in kendi finansal altyapısı ve küresel bağlantıları var. Washington’un bu şekilde iki cepheli bir ekonomik savaş yürütme kapasitesi eskisi gibi değil” değerlendirmesinde bulundu.