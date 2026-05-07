ABD Kongresi’nde İran savaşına ilk büyük isyan: Goldman, “milyarlarca dolar boşa gitti" dedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Demokrat Partili Kongre Üyesi Dan Goldman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak askeri saldırılarını ağır bir dille eleştirdi. Goldman, “Daha önce de söyledim, yine söylüyorum: Trump ve Netanyahu bu pervasız savaşı İran’a karşı asla başlatmamalıydı” ifadelerini kullandı.

Goldman, savaşın derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Artık bu savaşı bitirmenin ve ülke içinde karşı karşıya olduğumuz sorunlarla yüzleşmenin zamanı geldi. New Yorkluların ucuza yaşayabileceği bir şehre ihtiyacı var, sonsuz bir savaşa değil” dedi. Kongre üyesi, savaşı “felaket, korkunç bir fikir, yararsız, yasadışı ve ahlaka aykırı” sözleriyle tanımlayarak, bu seçilmiş savaşın Amerikan halkına doğrudan zarar verdiğini belirtti.

Goldman açıklamasında, “Bu savaş için milyarlarca ve milyarlarca dolar harcadık. Oysa bu para halkı mali krizden kurtarabilirdi. Benzin fiyatları fırladı, enflasyon patladı” diyerek, savaşın ekonomik maliyetine dikkat çekti. Kongre üyesi, “Nereden bakarsanız bakın, bu bir felaketti. Trump ve Netanyahu bu savaşı durdurmalı ve askerlerimizi eve getirmeli” çağrısını yineledi.

Goldman’ın bu çıkışı, ABD Kongresi’nde savaş yetkileri tartışmalarının yeniden alevlendiği bir döneme denk geliyor. Son haftalarda hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanattan bazı senatörler, Başkan Trump’ı Kongre onayı olmadan sürdürdüğü askeri operasyonlar nedeniyle sorgulamaya başlamıştı. Emekli Tümgeneral Paul Eaton’ın “Başkan hem savaşı bitirdiğini söylüyor hem de ablukayı sürdürüyor” eleştirisi, Goldman’ın sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde, Beyaz Saray’ın bölgedeki stratejik tutarsızlığını gözler önüne seriyor.

Goldman’ın sözleri, ABD kamuoyundaki savaş yorgunluğunun da bir yansıması. Associated Press-NORC tarafından yapılan son ankete göre, Amerikalıların yüzde 63’ü “Hürmüz’de İran’la askeri bir çatışmaya girilmesini” desteklemiyor. Bu oran, Demokratlar arasında yüzde 78’e, Cumhuriyetçiler arasında ise yüzde 45’e ulaşıyor. Fox News izleyicileri bile Trump’ın İran’daki “belirsiz sona” ilişkin açıklamalarını sorgulamaya başlamış durumda.

Öte yandan, İran’ın savaştan kazanımla çıktığına dair işaretler giderek güçleniyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndaki tam hakimiyetini pekiştirdiğini ve yeni geçiş prosedürleriyle boğazdan geçişlerin ancak İran’ın iznine tabi olacağını duyurdu. İran ayrıca, boğazın güvenli yönetimi karşılığında yıllık 2 milyar dolara yakın bir geçiş ücreti planını devreye sokarken, Çin gibi büyük güçlerin ABD yaptırımlarını tanımayacağını açıklaması, Tahran’ın elini güçlendiren bir diğer faktör oldu.

Goldman’ın “bu savaşı başlatanlar bitirsin” çağrısı, aynı zamanda İran’ın sahadaki direnişinin ve stratejik sabrının bir meyvesi olarak da okunuyor. Uzmanların değerlendirmesine göre, ABD içinde yükselen bu sesler, Beyaz Saray’ın İran’a yönelik “maksimum baskı” stratejisinin sadece askeri ve ekonomik alanda değil, siyasi alanda da çöktüğünün en açık göstergesi.