İran: Müzakere ne şantajdır ne de zorlama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “müzakere” kavramının uluslararası hukuktaki tanımına dikkat çekti. Bekkai, Uluslararası Adalet Divanı’nın 1 Nisan 2011 tarihli kararına atıfla, “Müzakere, gerçek ve samimi bir diyalog çabası gerektirir. Ciddiyet ve iyi niyet olmadan müzakereden söz edilemez” ifadelerini kullandı.

Bekkai, açıklamasının devamında, “Müzakere ne tartışmadır ne diktatörlük ne şantaj ne de zorlamadır” diyerek, ABD yönetiminin son haftalarda İran’a yönelik kullandığı “ya anlaşma ya bombalama” dilini hedef aldı. Sözcü, bu sözleriyle Washington’ın “müzakere” başlığı altında aslında tek taraflı dayatma ve tehdit dilini kullandığını vurgulamış oldu.

Bekkai’nin bu çıkışı, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Destansı Öfke” operasyonu için verdiği “İran üzerinde anlaşılan şartları kabul ederse savaş biter” ültimatomunun hemen ardından geldi. Trump’ın bu açıklaması, uluslararası ilişkiler uzmanlarınca “müzakere değil, teslimiyet dayatması” olarak nitelendirilirken, Bekkai’nin vurgusu Tahran’ın diplomatik sürece bakışındaki temel ilkeleri ortaya koydu.

ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki 48 saatlik “Özgürlük Projesi”nin çöküşünün ardından bölgedeki askeri seçeneklerini tüketmiş durumda. Trump, sahadaki başarısızlığını örtmek için “İran masaya oturursa” söylemine sarılırken, İran ise uluslararası hukuka ve diplomatik teamüllere vurgu yaparak elini güçlendiriyor. İranlı yetkililer, daha önce Pakistan üzerinden ABD’ye iletilen 14 maddelik barış planının ciddi bir müzakere zemini olduğunu, ancak Washington’ın bu öneriye yanıt vermek yerine tehdit dilini artırdığını belirtiyor.

Uzmanlar, Bekkai’nin Uluslararası Adalet Divanı kararına atıf yapmasını, İran’ın diplomatik mücadelesinde hukuki zemini giderek daha fazla kullandığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Tahran yönetimi, bir yandan Hürmüz’deki askeri kazanımlarını pekiştirirken, diğer yandan ABD’nin “müzakere” söyleminin arkasındaki emperyal mantığı ifşa etmeye çalışıyor.

ABD içinde de Trump’ın bu yaklaşımına yönelik eleştiriler büyüyor. Demokrat Kongre Üyesi Dan Goldman, daha önce yaptığı açıklamada, “Trump ve Netanyahu bu pervasız savaşı asla başlatmamalıydı” diyerek Beyaz Saray’ın İran politikasını “felaket, yasadışı ve ahlaka aykırı” olarak nitelendirmişti. Goldman ayrıca, savaşın milyarlarca dolara mal olduğunu ve bu paranın Amerikan halkının refahı için harcanması gerektiğini vurgulamıştı.

İran cephesindeki kazanımlar ise giderek somutlaşıyor. Devrim Muhafızları, Hürmüz üzerindeki tam kontrolünü pekiştirdiğini duyururken, yeni geçiş prosedürleriyle boğazdan geçişlerin ancak İran’ın iznine tabi olacağı bildirildi. Ayrıca İran’ın, sağladığı güvenlik hizmeti karşılığında yıllık 2 milyar dolara yakın bir geçiş ücreti almayı planladığı belirtiliyor.

Bekkai’nin açıklaması, aynı zamanda Çin gibi büyük güçlerin ABD yaptırımlarını tanımayacağını ilan etmesiyle birlikte değerlendirildiğinde, Washington’ın İran’a yönelik izolasyon politikasının ne denli çıkmaza girdiğini gösteriyor. Pekin yönetimi, geçtiğimiz günlerde ABD’nin İran petrolü nedeniyle Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımları “yasadışı” ilan ederek, şirketlerine bu yaptırımlara uymama talimatı vermişti.