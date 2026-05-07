ABD ve İsrail’in Hava Savunmasında Kritik Darboğaz: Önleme Füzeleri Üretime Takıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ve İsrail’in son yıllarda bölgedeki yoğun çatışma temposuna bağlı olarak hava savunma sistemlerinde kullandığı önleme füzelerinde ciddi bir tedarik baskısı yaşadığı belirtiliyor. THAAD, Demir Kubbe ve benzeri sistemlerin sahadaki etkinliği sürse de, bu sistemleri ayakta tutan üretim altyapısının artan tüketim hızına yetişmekte zorlandığı değerlendiriliyor.

Uzman analizlerine göre temel sorun, savunma sanayisinin yüksek yoğunluklu savaş senaryolarında ortaya çıkan füze tüketim oranlarına uygun bir üretim temposu yakalayamaması. Önleme füzelerinin üretimi, yalnızca finansman artırılarak hızlandırılamıyor; karmaşık montaj süreçleri, sınırlı sayıda uzman iş gücü ve uzun teslim sürelerine bağlı kritik bileşenler üretimi yavaşlatıyor.

Sorunun bir diğer boyutunu ise ham madde bağımlılığı oluşturuyor. Özellikle katı roket motorlarının üretiminde kullanılan bazı nadir toprak elementlerinde Çin’in küresel pazardaki baskın konumu, ABD ve müttefiklerinin savunma üretim zincirini dış etkilere açık hale getiriyor. Bu durum, yalnızca mevcut stokların yenilenmesini değil, olası uzun süreli çatışmalarda savunma kapasitesinin sürdürülebilirliğini de tartışmalı hale getiriyor.

Analistler, Washington ve Tel Aviv’in önümüzdeki dönemde yalnızca yeni savunma sistemleri geliştirmeye değil, aynı zamanda üretim altyapısını genişletmeye, alternatif tedarik kaynakları oluşturmaya ve savunma sanayisinde yerli üretim kabiliyetini artırmaya odaklanmak zorunda kalacağını belirtiyor. Aksi halde hava savunma sistemlerinin sahadaki başarısının, fabrikalardaki yavaşlık nedeniyle stratejik bir zafiyete dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.