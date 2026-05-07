Müzakerelerdeki Tıkanıklığın Sorumlusu İsrail’in Uzlaşmaz Tavrı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas’ın Gazze’deki Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya, İsrail’in ateşkes anlaşmalarına ve uluslararası toplumun aldığı kararlara riayet etmediğini ifade etti. El-Hayya, İsrail’in bu tutumunun bölgede barış ve istikrar sağlanması önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

El-Hayya yaptığı açıklamada, devam eden müzakere sürecindeki tıkanıklığın asıl sorumlusunun İsrail tarafının uzlaşmaz tutumu olduğunu belirtti. Hamas yetkilisi, İsrail’in masada anlaşmaya varmak yerine sürekli olarak yeni şartlar öne sürdüğünü ve bu durumun müzakereleri çıkmaza soktuğunu ifade etti.

Hamas lideri, İsrail’in daha önce kabul edilen ateşkes anlaşmalarının maddelerine uymadığını ve bu durumun güven ortamını zedelediğini kaydetti. El-Hayya, İsrail’in anlaşmalara uymamasının sadece müzakere sürecini değil, aynı zamanda bölgedeki insani durumu da ağırlaştırdığını söyledi.

El-Hayya, uluslararası toplumu İsrail’i anlaşmalara uymaya zorlamaya ve somut adımlar atmaya çağırdı. Hamas yetkilisi, uluslararası aktörlerin sadece açıklama yapmakla yetinmeyip, İsrail üzerinde gerçek bir baskı oluşturması gerektiğini vurguladı.

Hamas’ın Gazze’deki lideri, aksi takdirde müzakere sürecinin sonuç vermesinin mümkün olmayacağını ve bölgedeki krizin derinleşeceğini belirtti. El-Hayya, Hamas’ın barışçıl çözümden yana olduğunu ancak bunun karşılıklı taahhütlere saygı ile mümkün olabileceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.