Gazze Ateşkesinin İkinci Aşaması İçin Türkiye’de Kritik Görüşme

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasına ilişkin kritik görüşmeler Türkiye’de yapılacak. Mısırlı bir diplomat, Hamas yetkilileri ve bölgesel arabulucuların yakın zamanda Türkiye’de toplanarak ateşkesin devamına ilişkin müzakereleri sürdüreceğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek görüşmelerde ateşkesin ikinci aşamasının detayları ele alınacak. İlk aşamada sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgede istikrarın tesisi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Mısırlı yetkili, Türkiye’nin bölgesel barış sürecinde üstlendiği arabuluculuk rolünün önemine dikkat çekti. Görüşmelere Hamas’ın üst düzey temsilcilerinin yanı sıra, bölgesel arabulucu ülkelerin diplomatlarının da katılması bekleniyor.

Uzmanlar, ateşkesin ikinci aşamasının ilk aşamadan daha karmaşık konuları içerdiğini ve taraflar arasında daha kapsamlı mutabakatlar gerektirdiğini belirtiyor. Bu aşamada insani yardımların artırılması, altyapının yeniden inşası ve uzun vadeli güvenlik düzenlemeleri gibi konuların görüşüleceği ifade ediliyor.

Türkiye’deki görüşmelerin tarihi henüz kesinleşmemekle birlikte, diplomatik çevrelerde toplantının önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesinin beklendiği belirtiliyor. Bölgesel barış için kritik öneme sahip bu görüşmelerin sonuçları, Gazze’nin geleceği açısından belirleyici olacak.