Suudi Arabistan, ABD’nin Hürmüz Boğazı Operasyonuna Destek Vermiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda başlattığı askeri operasyona destek vermeyeceğini açıkladı. Edinilen bilgilere göre, Riyad yönetimi Trump’ın “Özgürlük Projesi” kapsamında ABD ordusuna hava sahasını ve stratejik öneme sahip Prens Sultan Hava Üssü’nü kullanma izni vermedi.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin güvenliğini sağlamayı amaçlayan proje, bölgedeki artan gerilimlerin ardından Trump yönetimi tarafından hayata geçirilmişti. Ancak Suudi Arabistan’ın bu operasyona mesafeli duruşu, ABD’nin bölgedeki askeri planlarını zorlaştırabilir.

Diplomatik kaynaklar, Suudi Arabistan’ın bu kararının bölgesel dengeleri gözettiğine işaret ediyor. Riyad yönetiminin, İran ile olan hassas ilişkilerini bozmamak ve bölgede yeni bir gerilim sarmalına girmemek adına temkinli davrandığı belirtiliyor.

Prens Sultan Hava Üssü, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın güneydoğusunda yer alıyor ve stratejik konumu nedeniyle ABD’nin bölgedeki operasyonları için kritik öneme sahip. Üssün kullanıma kapatılması, ABD ordusunun Körfez bölgesindeki lojistik planlamasını yeniden gözden geçirmesini gerektirebilir.

Uzmanlar, Suudi Arabistan’ın bu tutumunun son yıllarda ABD ile yaşanan bazı diplomatik gerilimlerin de etkisiyle şekillendiğini vurguluyor. Riyad’ın bağımsız dış politika arayışı ve bölgesel güçlerle ilişkilerini dengeleme çabası, bu kararın arkasındaki temel motivasyonlar arasında gösteriliyor.

Washington yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Pentagon’un alternatif üsler ve güzergahlar üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Gelişmeler, ABD’nin Körfez bölgesindeki askeri varlığının geleceği açısından yakından takip ediliyor.