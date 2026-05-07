Uganda Parlamentosu Tartışmalı Egemenlik Yasasını Değiştirerek Onayladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uganda parlamentosu, haftalardır tartışmalara neden olan “egemenliğin korunması” yasa tasarısını değiştirilerek onayladı. Ekonomik risk uyarıları ve uluslararası toplumdan gelen yoğun baskılar sonrasında tasarının bazı maddeleri yumuşatıldı.

Kampala’da gerçekleşen oturumda milletvekilleri, tasarının orijinal halinde yer alan tartışmalı hükümlerin bir kısmını revize etti. Değişiklikler, özellikle yabancı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar ve uluslararası fonların denetimine ilişkin maddelerde yapıldı.

Uluslararası finans kuruluşları ve Batılı ülkeler, yasanın ilk halinin Uganda ekonomisine ciddi zarar verebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, yasanın bazı maddelerinin uluslararası yardım ve yatırım akışını olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.

Uganda hükümeti, yasa tasarısının amacının ülkenin egemenliğini korumak ve dış müdahalelere karşı önlem almak olduğunu savunuyor. Ancak muhalefet ve insan hakları örgütleri, yasanın ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceği ve demokratik alanı daraltabileceği endişelerini dile getiriyor.

Ekonomi uzmanları, Uganda’nın dış yardımlara ve uluslararası yatırımlara bağımlı bir ekonomiye sahip olduğunu, bu nedenle uluslararası toplumla ilişkilerin hassas bir denge gerektirdiğini vurguluyor. Ülke, özellikle altyapı projeleri ve sosyal hizmetler için önemli miktarda dış kaynak kullanıyor.

Değiştirilen yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin onayına sunulacak. Museveni’nin yasayı imzalayıp imzalamayacağı veya yeni değişiklikler talep edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Uluslararası gözlemciler, yasanın nihai halinin Uganda’nın dış ilişkilerini nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

Sivil toplum kuruluşları, yasanın değiştirilmiş haline rağmen hala endişe verici maddeler içerdiğini belirterek, hükümetin demokratik değerlere saygı göstermesi çağrısında bulunuyor. Gelişmeler, Uganda’nın siyasi ve ekonomik geleceği açısından kritik önem taşıyor.