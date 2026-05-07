El-Ahbar Gazetesi, Gazeteci Cinayetini Meşrulaştıran Fransız Generale Suç Duyurusunda Bulundu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesi, muhabiri Amal Halil’in İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından tartışmalı açıklamalar yapan eski Fransız General Philippe Sidos hakkında Paris’te resmi suç duyurusunda bulundu. Gazete, Sidos’un açıklamalarının “savaş suçunu yüceltmek” kapsamına girdiğini öne sürdü.

Emekli General Sidos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, gazeteci Halil’in öldürülmesini “meşru hedef” olarak nitelendirmiş ve gazetecilerin yayın çizgileri nedeniyle saldırıya uğramalarını normalleştiren ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamalar, uluslararası basın kuruluşları ve insan hakları örgütleri tarafından sert bir şekilde kınandı.

El-Ahbar gazetesinin hukuk ekibi, Fransız yargı makamlarına sunduğu dilekçede, Sidos’un açıklamalarının Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı olduğunu ve sivillere yönelik şiddeti teşvik ettiğini belirtti. Gazete, ayrıca bu tür söylemlerin gazetecilerin güvenliğini daha da tehlikeye attığını vurguladı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) gibi örgütler, Sidos’un açıklamalarını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Örgütler, gazetecilerin çatışma bölgelerinde korunan siviller olduğunu ve yayın içerikleri nedeniyle hedef alınamayacağını hatırlattı.

Amal Halil, geçtiğimiz ay Güney Lübnan’da İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Uluslararası basın örgütleri, saldırının kasıtlı olup olmadığının bağımsız bir soruşturmayla araştırılması çağrısında bulunmuştu. Halil’in ölümü, bölgede artan gazeteci kayıplarına bir yenisini eklemişti.

Paris Cumhuriyet Savcılığı’nın suç duyurusunu kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Ancak hukuk uzmanları, Fransa’nın savaş suçlarını yüceltmeye yönelik katı yasaları nedeniyle soruşturma açılma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Sidos’un açıklamaları, Fransa’da ifade özgürlüğü sınırları ve nefret söylemi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

El-Ahbar gazetesi, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını ve gazetecilerin güvenliği için mücadele etmeye devam edeceğini açıkladı. Gazete yönetimi, Halil’in anısını yaşatmak ve benzer trajedilerin önüne geçmek için uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.