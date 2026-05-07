Haaretz: Trump, İran Politikası Nedeniyle Çıkışsız Bir Savaşta Sıkıştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in önde gelen muhalif gazetelerinden Haaretz, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikasının Washington yönetimini çıkmazda bıraktığını öne sürdü. Gazetenin analizine göre Trump, İran’a yönelik maksimum baskı stratejisinin beklenmedik sonuçlarıyla karşı karşıya kalmış durumda.

Haaretz’in dış politika köşe yazarları, Trump’ın İran’a yönelik tek taraflı yaptırımları ve askeri tehditlerinin bölgede istikrarsızlığı artırdığını, ancak Tahran yönetimini masaya oturtmakta başarısız olduğunu belirtti. Gazete, Trump’ın bu politikanın onu “çıkışsız bir savaşa” sürüklediğini ve diplomatik manevra alanını ciddi şekilde daralttığını vurguladı.

Analizde, Trump’ın siyasi kariyerinde ilk kez aldığı bir kararın tüm ağır sonuçlarıyla doğrudan yüzleşmek zorunda kaldığı ifade edildi. Geçmişte iş dünyasında ve siyasette sorumluluktan kaçınma veya suçu başkalarına atma stratejisini kullanan Trump’ın, İran meselesinde bu lüksü olmadığı belirtildi.

Haaretz, İran’ın bölgesel müttefiklerini harekete geçirerek ABD ve İsrail çıkarlarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını, bu durumun Washington’ı zor bir tercihle karşı karşıya bıraktığını yazdı. Gazete, Trump yönetiminin ya doğrudan askeri çatışmaya girmek ya da geri adım atarak prestij kaybetmek arasında sıkıştığını öne sürdü.

Uluslararası ilişkiler uzmanları, Trump’ın İran politikasının ABD’nin Orta Doğu’daki uzun vadeli çıkarlarına zarar verdiği konusunda hemfikir. Uzmanlar, maksimum baskı stratejisinin İran’ı nükleer anlaşmaya geri döndürmek yerine daha agresif bir tutum almaya ittiğini savunuyor.

Haaretz’in değerlendirmesi, İsrail içinde de Trump’ın İran politikasına yönelik artan endişeleri yansıtıyor. İsrail güvenlik çevreleri, kontrolsüz bir tırmanmanın bölgeyi geniş çaplı bir savaşa sürükleyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Tel Aviv yönetimi, Washington’la koordinasyonu sürdürürken, aynı zamanda kendi güvenlik stratejisini gözden geçiriyor.

Gazete, Trump’ın önümüzdeki dönemde İran konusunda ya radikal bir politika değişikliğine gitmek ya da bölgesel bir çatışmanın faturasını ödemek zorunda kalacağını öngördü. Haaretz, her iki senaryonun da ABD Başkanı için siyasi açıdan maliyetli olacağını ve 2026 ara seçimlerine giden süreçte önemli bir zayıflık yaratacağını belirtti.