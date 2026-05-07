Emekli Albay Macgregor: İran, İsrail’in Kuzey Mühimmat Altyapısını 48 Saatte Tasfiye Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Emekli Albay Douglas Macgregor, ABD askeri çevrelerinde saygın bir isim olarak bilinen kıdemli stratejist, İsrail’in kuzey bölgesindeki kritik mühimmat depolarının İran saldırılarıyla büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Macgregor’un açıklamaları, bölgedeki askeri dengelere ilişkin ciddi soruları gündeme getirdi.

Macgregor, yaptığı açıklamada İran’ın hassas güdümlü füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği koordineli saldırıların, İsrail’in kuzey cephesindeki lojistik omurgasını 48 saat gibi kısa bir sürede çökerttiğini belirtti. Emekli albay, bu durumun İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) operasyonel kapasitesini ciddi şekilde zayıflattığını vurguladı.

Askeri analistler, Macgregor’un iddialarının doğrulanması halinde bunun İsrail’in savunma doktrini açısından büyük bir başarısızlık anlamına geleceğini söylüyor. İsrail, onlarca yıldır mühimmat depolarını yeraltı tesislerinde ve dağınık konumlarda saklayarak İran ve Hizbullah tehdidine karşı korumaya çalışıyordu.

Macgregor, İran’ın istihbarat kapasitesinin ve hassas vuruş yeteneklerinin Batılı analistler tarafından ciddi şekilde hafife alındığını savundu. Emekli albay, Tahran’ın İsrail’in kritik askeri altyapısının konumlarını tespit etmede gösterdiği başarının, bölgesel güç dengesini değiştirdiğini öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanlığı, Macgregor’un iddialarına henüz resmi bir yanıt vermedi. Ancak Tel Aviv yönetimi, son haftalarda kuzey bölgesindeki askeri tesislere yönelik artan saldırıları kabul etmiş ve bazı tesislerde hasar meydana geldiğini teyit etmişti. İddiaların tam kapsamı konusunda sessizliğini koruyan İsrail, güvenlik gerekçesiyle detay vermekten kaçınıyor.

Pentagon yetkilileri de konuya ilişkin doğrudan yorum yapmaktan kaçınırken, ABD’nin İsrail’e istihbarat ve lojistik desteğini sürdürdüğünü belirtti. Ancak Washington’daki bazı askeri çevreler, müttefiklerinin savunma zafiyetleri konusunda endişelerini dile getirmeye başladı.

Macgregor’un açıklamaları, İran’ın askeri caydırıcılığının artık sadece nükleer programla sınırlı olmadığını, konvansiyonel hassas vuruş kapasitesiyle de bölgesel bir güç haline geldiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Orta Doğu’daki askeri denklemleri yeniden şekillendireceği ve İsrail’i savunma stratejisini gözden geçirmeye zorlayacağı görüşünde.

Bölgesel güvenlik uzmanları, İsrail’in mühimmat altyapısındaki bu kayıpların telafi edilmesinin aylar sürebileceğini ve bu süreçte Tel Aviv’in operasyonel esnekliğinin sınırlı kalacağını değerlendiriyor. Durum, İsrail’in çok cepheli bir çatışma senaryosunda ne kadar savunmasız olabileceğine dair tartışmaları alevlendirdi.