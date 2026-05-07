İsrail Ordusu Batı Şeria ve Kudüs’te Gece Baskınlarında Çok Sayıda Filistinliyi Gözaltına Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria ve Kudüs’ün farklı bölgelerinde gece boyunca süren operasyonlarla onlarca Filistinliyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, baskınların özellikle Cenin, Nablus, Hebron ve Doğu Kudüs’te yoğunlaştığını bildirdi.

Filistin Tutsak Kulübü’nün açıklamasına göre, operasyonlar sırasında en az 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski mahkumlar, yerel aktivistler ve bazı Hamas sempatizanlarının bulunduğu belirtildi. İsrail güvenlik güçleri, operasyonların “terör faaliyetlerini önlemeye yönelik istihbarat temelli” olduğunu açıkladı.

Cenin mülteci kampında düzenlenen baskın sırasında İsrail askerleri ile yerel gençler arasında çatışma çıktı. Filistinli kaynaklar, çatışmalarda en az üç kişinin yaralandığını ve kampta maddi hasarın meydana geldiğini aktardı. İsrail ordusu, operasyon sırasında “şüpheli unsurlardan” ateş açıldığını ve askerlerin karşılık verdiğini iddia etti.

Doğu Kudüs’teki Şuafat mülteci kampında ise İsrail polisi ve sınır güvenlik birimleri, sabahın erken saatlerinde birkaç evi bastı. Gözaltına alınan kişilerin sorgulanmak üzere İsrail içindeki gözaltı merkezlerine götürüldüğü öğrenildi. Yerel sakinler, operasyonlar sırasında aşırı güç kullanıldığını ve bazı evlerde arama sırasında eşyaların tahrip edildiğini iddia etti.

Filistin yönetimi, İsrail’in Batı Şeria’daki baskınlarını “uluslararası hukuku ihlal eden sistematik bir politika” olarak nitelendirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu tür operasyonların bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ve barış sürecine zarar verdiğini vurguladı.

İnsan hakları örgütleri, İsrail’in gece baskınlarının Filistinli aileleri travmatize ettiğini ve özellikle çocuklar üzerinde kalıcı psikolojik etkiler bıraktığını belirtiyor. Uluslararası kuruluşlar, gözaltı işlemlerinin uluslararası standartlara uygun yapılması ve tutuklananların yasal haklarının korunması çağrısında bulundu.

İsrail güvenlik yetkilileri, Batı Şeria’daki operasyonların son aylarda artan “terör saldırıları” nedeniyle yoğunlaştırıldığını savunuyor. Ancak Filistinli yetkililer, bu baskınların işgal politikasının bir parçası olduğunu ve Filistin halkını sindirmeye yönelik olduğunu öne sürüyor.

Batı Şeria’da İsrail’in düzenlediği gece baskınları, bölgedeki günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Filistinli aileler, her gece kapılarının çalınabileceği endişesiyle yaşarken, uluslararası toplumun sessizliği eleştiri konusu olmaya devam ediyor.