Güney Lübnan’da İHA Saldırısı: 8 İsrail Askeri Yaralandı

Yaralanan askerlerin durumlarının hafif ile orta şiddette olduğu ve derhal İsrail’deki hastanelere nakledildikleri belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının Hizbullah’a ait olduğu değerlendirmesi yapıldı ancak resmi bir doğrulama henüz gelmedi.

Güvenlik kaynaklarına göre, saldırıda kullanılan İHA’nın patlayıcı yüklü bir kamikaze drone olduğu ve İsrail hava savunma sistemleri tarafından tespit edilemeden hedefe ulaştığı öne sürüldü. Olay, İsrail ordusunun Güney Lübnan sınırındaki hava savunma açıklarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Hizbullah, saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak gruba yakın medya kuruluşları, İsrail’in Lübnan topraklarındaki varlığının “meşru hedef” olduğunu vurgulayan mesajlar yayınladı. Son haftalarda Hizbullah’ın İHA kullanımını artırdığı ve İsrail hedeflerine yönelik saldırılarda bu tür araçları daha sık tercih ettiği gözlemleniyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hizbullah’ın her saldırısının bedeli olacak” dedi. Netanyahu, İsrail’in Lübnan sınırında güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Askeri analistler, İHA saldırılarının İsrail için giderek artan bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Küçük boyutları ve düşük radar izi nedeniyle bu tür araçların tespit edilmesinin zorluğu, İsrail savunma stratejisinde yeni önlemlerin alınmasını gerektiriyor.

Güney Lübnan’da İsrail askeri varlığı, bölgedeki gerilimin ana kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Lübnan hükümeti, İsrail’in topraklarındaki askeri faaliyetlerini egemenlik ihlali olarak nitelendirirken, İsrail ise bu varlığın güvenlik gerekçesiyle sürdürüldüğünü savunuyor.

Uluslararası toplum, tarafları yeniden tırmanma riskine karşı uyarırken, BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) bölgede arabuluculuk çabalarını sürdürüyor. Ancak son gelişmeler, sınır hattındaki istikrarsızlığın devam ettiğini gösteriyor.