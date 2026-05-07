Kuzey Kore’den Net Mesaj: “Nükleer Statümüz Pazarlık Konusu Değil”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, New York’taki BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer silah statüsünün müzakere edilemez olduğunu vurguladı. Kim Song, Pyongyang’ın 2003 yılında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NPT) çekildiğini hatırlatarak, bu kararın geri dönüşü olmadığını açıkladı.

Kim Song, konuşmasında Kuzey Kore’nin nükleer programının “meşru savunma hakkı” kapsamında olduğunu savundu. “Nükleer caydırıcılığımız, ABD ve müttefiklerinin süregelen askeri tehditlerine karşı hayati bir güvencedir. Bu statü hiçbir koşulda pazarlık masasına konulamaz” dedi.

BM Daimi Temsilcisi, Washington yönetiminin Kuzey Kore’ye yönelik “düşmanca politikalarını” eleştirerek, bölgedeki askeri tatbikatların ve yaptırımların Pyongyang’ı diyalog masasına getirmeyeceğini ifade etti. Kim Song, ABD’nin önce güven inşa edici adımlar atması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore, 2003 yılında NPT’den çekilen ilk ve tek ülke olma özelliğini taşıyor. O dönemden bu yana Pyongyang, altı nükleer deneme gerçekleştirdi ve kıtalararası balistik füze kapasitesini geliştirdi. Uluslararası toplum, bu gelişmeleri küresel güvenlik için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kim Song’un açıklamalarına yanıt vererek, Washington’ın Kuzey Kore ile ön koşulsuz diyaloğa hazır olduğunu yineledi. Ancak sözcü, Pyongyang’ın nükleer silahsızlanma yönünde somut adımlar atması gerektiğini de ekledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ise Kuzey Kore’nin tutumunu “uluslararası barış ve istikrarı tehdit eden bir yaklaşım” olarak nitelendirdi. Seul yönetimi, Pyongyang’ı nükleer programını terk etmeye ve uluslararası toplumla işbirliğine çağırdı.

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin bu sert retoriğinin, bölgesel güç dengelerindeki değişimler ve ABD-Çin rekabeti bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Pyongyang’ın nükleer programı, Doğu Asya’daki güvenlik mimarisinin en hassas konularından biri olmaya devam ediyor.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları sürdürürken, Çin ve Rusya’nın bazı yaptırımların hafifletilmesi yönündeki önerileri ABD ve müttefikleri tarafından reddedildi. Bu durum, Kuzey Kore meselesinde uluslararası konsensüs sağlanmasının zorluğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Kim Song’un açıklamaları, Kuzey Kore’nin nükleer silah programından vazgeçme niyetinin olmadığını gösteren en net işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bölgede artan gerilim, diplomatik çözüm arayışlarını daha da karmaşık hale getiriyor.