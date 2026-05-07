Uydu Analizleri Pentagon’u Yalanladı: İran Saldırısında ABD Üslerinde Ağır Hasar İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD merkezli bir gazetede yayımlanan uydu analizleri, İran’ın ABD üslerine yönelik saldırılarının etkisine ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Haberde yer verilen değerlendirmelere göre, saldırılar sonucunda meydana gelen hasarın boyutu Pentagon’un kamuoyuna açıkladığından çok daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Uydu görüntülerine dayandırılan analizlerde, saldırılarda toplam 228 yapı ve askeri sistemin imha edildiği ya da ağır şekilde zarar gördüğü belirtildi. Söz konusu unsurlar arasında operasyonel tesisler, teknik destek alanları ve çeşitli savunma sistemlerinin bulunduğu ifade edildi. Görüntülerin, saldırının ardından üslerde geniş çaplı yapısal tahribat oluştuğunu gösterdiği aktarıldı.

Pentagon ise daha önce yaptığı açıklamalarda saldırıların etkisinin sınırlı olduğunu savunmuş, ABD askeri kapasitesinde ciddi bir kayıp yaşanmadığını bildirmişti. Ancak yayımlanan yeni analizler, resmi söylem ile sahadaki fiziksel veriler arasında önemli farklar bulunabileceği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, ticari uydu görüntülerinin modern çatışmalarda yalnızca askeri hareketliliği değil, resmi açıklamaların doğruluğunu test etme açısından da giderek daha önemli bir kaynak haline geldiğine dikkat çekiyor. Özellikle bağımsız açık kaynak istihbarat çalışmalarının, savaş ve saldırıların gerçek etkisini ortaya koymada belirleyici rol oynadığı vurgulanıyor.

İran’ın saldırılarının ardından bölgede güvenlik dengelerinin yeniden tartışılmaya başlandığı belirtilirken, ortaya atılan yeni hasar iddialarının Washington yönetimi üzerinde ek baskı yaratabileceği değerlendiriliyor. Saldırının gerçek bilançosuna ilişkin tartışmaların, yeni görüntüler ve bağımsız raporlarla önümüzdeki günlerde daha da derinleşmesi bekleniyor.