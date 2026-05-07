Çinli İhracatçılardan Trump’ın Tarife Tehditlerine Sert Yanıt: “Şimdi Korkmuyoruz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinin öncesinde, Çinli ihracatçılar artan tarife tehditlerine rağmen korkmadıklarını açıkladı. İş dünyası temsilcileri, güçlü ve esnek tedarik zincirleri ile küresel pazarların büyüme potansiyeli sayesinde bu tür tehditlerin eskiye kıyasla etkili olmadığını belirtiyor.

Çin dış ticaret çevrelerinden gelen açıklamalara göre, geçtiğimiz dönemde uygulanan yüksek tarife politikaları ticaret dengelerini zorlamış olsa da, şirketler tedarik zincirlerini hızla çeşitlendirerek riskleri minimize etmeyi başardı. Bu durum ihracatçıların pazarlardaki varlığını güçlendirdi.

Ekonomik stratejistlere göre, Trump yönetiminin ticaretteki agresif tutumu, Çinli firmalar açısından bağımlılıkların azaltılması ve daha rekabetçi yapıya geçiş için bir katalizör işlevi gördü. Bu gelişmeler, Pekin ziyareti öncesinde iki ülke arasında önemli ticari müzakerelerde belirleyici olacak.

Çinli ihracatçılar ayrıca, küresel ekonomideki canlanmanın yeni fırsatlar sunacağını ve bu bağlamda ABD ile olan ticari ilişkilerin sürdürülebilirliğinin önem kazandığını ifade etti. Öte yandan, Pekin yönetiminin de uluslararası ticareti destekleyen politikalarını güçlendirmesi bekleniyor.

Trump’ın ziyaretinin ardından yapılacak açıklamalar ve atılacak adımlar, Çin-ABD ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. İş dünyası, karşılıklı işbirliği sinyallerinin piyasalar üzerinde olumlu etkiler yaratmasını umut ediyor.