Çin’de Yapay Zekâ Destekli Medikal Kiosklar Hasta Hizmetini Hızlandırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin sağlık sektöründe yapay zekâ teknolojisi hızla yayılıyor. Yeni devreye alınan yapay zekâ destekli medikal kiosklar, hastaların muayene sürecini kısaltırken, tanı ve tedavi öncesi adımların otomasyonunu sağlıyor.

Bu akıllı kiosklar, hastanın şikayetlerini topladıktan sonra yaklaşık 4 dakikalık bir sürede ön teşhis oluşturuyor ve uygun reçeteyi yazıyor. Gerektiğinde hastaları daha detaylı muayene için ilgili sağlık merkezlerine sevk ediyor. Böylece yoğun sağlık birimlerinde bekleme süreleri önemli ölçüde azalıyor.

Uzmanlar, medikal kioskların kırsal bölgelerde erişimi kısıtlı hastalara da hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmada kritik rol oynayacağını belirtiyor. Yapay zekânın sürekli öğrenme kapasitesiyle teşhis doğruluğu da her geçen gün artıyor.

Çin hükümeti, bu sistemlerin yaygınlaştırılması için altyapı yatırımlarını sürdürürken, medikal yapay zekâ uygulamalarının geleceğin sağlık politikalarında merkezi bir yere sahip olacağı öngörülüyor.