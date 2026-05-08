El Cezire: İran Meclis Başkanı ABD askeri stratejisini alaya aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El Cezire, İran Meclis Başkanı ve müzakere ekibinin başı Muhammed Bakır Kalibaf’ın İngilizce yayınladığı son mesajı mercek altına aldı. Habere göre Kalibaf, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri stratejisini ve Washington’ın sözde “diplomasi” söylemlerini acımasız bir ironiyle hedef aldı. El Cezire’nin ifadesiyle: “İran Meclis Başkanı, ABD’nin askeri stratejisini alaya aldı.”

Peki bu alayın arkasında ne yatıyor? Kalibaf, Axios adlı ABD merkezli haber sitesinin son “skandal” iddialarına yanıt olarak X sosyal medya platformunda şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “‘Güvenin bana arkadaşlar’ operasyonu başarısız oldu. Şimdi yine aynı eski Axios sahte haber oyununa geri döndüler.” Kalibaf, İngilizce’de “sahte, yalan” anlamına gelen “Faux” kelimesine atıfla Axios’u “Faux News” (Sahte Haber) olarak nitelendirdi. Bu, yalnızca bir kelime oyunu değil; ABD medyasının ve siyasi kurumlarının, kamuoyunu manipüle etmek için sistematik olarak nasıl yalan ürettiğinin ifşasıdır.

Hatırlayalım: Aylardır Axios ve benzeri Batılı medya kuruluşları, Beyaz Saray’dan sızdıkları iddia edilen “İran ile gizli görüşmeler”, “taviz teklifleri” ve “askeri tehditler” gibi tamamen asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışıyordu. Her seferinde Tahran yönetimi bu haberleri yalanladı. Kalibaf’ın son çıkışı, İran’ın yalnızca diplomatik masada değil, aynı zamanda bilgi savaşında da direniş gösterdiğinin en somut kanıtıdır.

Bu noktada ABD ve İsrail’in eli ne kadar boştur? Şöyle ki: Trump döneminde uygulanan “maksimum baskı” politikası, İran ekonomisini hedef alıyordu. Ancak İran, yıllardır süren bu ambargonun üstesinden gelmeyi başardı. Netanyahu hükümeti ise yıllardır İran’a askeri müdahale çağrıları yapıyor, nükleer tesislere sabotaj ve suikastlar düzenliyor. Bütün bu saldırganlığa rağmen İran direndi ve direnmeye devam ediyor. ABD’nin medya üzerinden yürüttüğü psikolojik operasyon –Axios benzeri “kaynaklara dayalı” yalan haberler– işte bu direniş karşısında iflas etmiştir. Kalibaf’ın alaycı dili, aslında ABD emperyalizminin Ortadoğu’da artık korkutma ve tehdit edemeyeceğini ilan eden bir meydan okumadır.

Batı’nın yaklaşımı ise bu tabloda yine rezil bir hal almaktadır. Aynı Batı medyası, İran’ın barışçıl nükleer programını “tehdit” olarak sunarken, İsrail’in elindeki gerçek nükleer silahları görmezden gelir. Aynı Batılı siyasetçiler, Kalibaf’ın “provokasyon” olarak nitelendirdikleri bu tweet’leri eleştirirken, Trump’ın İranlı general Kasım Süleymani’yi uluslararası hukuku hiçe sayarak öldürmesini savunurlar. Netanyahu’nun Gazze’de işlediği soykırım suçlarını ise “meşru müdafaa” diyerek aklamaya çalışırlar. Çifte standart işte budur. Ve işte bu çifte standarda karşı İran, hem savaş meydanında hem de medya arenasında eliboş bırakmaktadır emperyalist güçleri.